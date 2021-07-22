بهدف في الوقت القاتل.. البنك الأهلي يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على قمة الدوري

تعادل الأهلي مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ25 للدوري المصري.

وكرر البنك الأهلي تعادله مع الأهلي للمرة الثانية هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 52 في المركز الثاني من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ووصل البنك الأهلي إلى النقطة 26 في المركز الـ15.

وخاض الأهلي المباراة دون 6 لاعبين انضموا لمنتخب مصر الأولمبي وهم محمد الشناوي وأحمد رمضان "بيكهام" وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن.

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وصف المباراة

سيطر الأهلي على الكرة مع بداية اللعب ولكن هدد البنك الأهلي مرمى الفريق الأحمر أولا عندما وصلت الكرة إلى فادي فريد وسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن علي لطفي أبعدها لركنية.

وأرسل أفشة عرضية من الناحية اليمنى قابلها كهربا بضربة رأسية لكن الحارس محمود الزنفلي أبعدها ببراعة.

وواصل الأهلي ضغطه القوي وسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرة أخرى تصدى لها الحارس وأبعدها عن المرمى.

ولعب بدر بانون عرضية قابلها أجايي بضربة رأسية قوية لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأهدر حمدي فتحي أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول بعدما سدد السولية كرة وصلت له أمام المرمى لكنه لم يلعبها بشكل جيد لتمر جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط هجومي قوي ولم ينتظر سوى 3 دقائق ليسجل الهدف الأول في شباك البنك الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة.

ومرر السولية الكرة إلى أجايي ناحية اليمين الذي سدد وارتدت من الدفاع لتصل إلى أفشة الذي سدد بقوة على يسار محمود الزنفلي مسجلا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 48.

وسيطر الأهلي على اللعب بعد الهدف الأول في محاولة للتسجيل مرة أخرى في شباك البنك الأهلي.

ورد البنك الأهلي بتسديدة قوية من أسامة إبراهيم أبعدها علي لطفي إلى ركنية.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بنزول أليو ديانج بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة 64.

ثم شارك والتر بواليا بدلا من كهربا في الدقيقة 73.

وطالب لاعبو البنك الأهلي بركلة جزاء بداعي لمس الكرة يد علي معلول وانتظر الحكم قرار الفيديو الذي أشار له باستكمال اللعب.

ودخل مروان محسن الملعب في الدقيقة 83 بدلا من محمد شريف.

هدف قاتل

ومن عرضية لعاصم صلاح في الدقيقة 86 نجح البديل كريم بامبو في تسجيل هدف تعادل البنك الأهلي بضربة رأسية قوية سكنت شباك علي لطفي.

وبعد الهدف حاول الأهلي الهجوم بقوة في محاولة لإحراز هدف الفوز إلا أن كل محاولاته لم تكتمل أمام مرمى محمود الزنفلي.

لتنتهي المباراة بالتعادل مثلما انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين.





































































































































































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