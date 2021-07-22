لابورتا: مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم.. في الوقت المناسب ستعرفون كل شيء

الخميس، 22 يوليه 2021 - 20:31

كتب : عمر خالد

خوان لابورتا - ليونيل ميسي

يعمل دائما خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني على طمأنة جماهير الفريق بخصوص تجديد عقد ليونيل ميسي قائد الفريق.

وقال لابورتا خلال مؤتمر تقديم اللاعب الهولندي ممفيس ديابي: "في الوقت المناسب ستعرفون الأخبار التي ننتظرها جميعا، والآن لا يمكنني الخوض في تفاصيل المفاوضات، لا يسعني إلا أن أقول إنها تتقدم بشكل جيد، ليو حالياً في إجازة ولديه فريق هنا يعمل على إبرام العقد".

وأضاف "ميسي قال دائما أنه يريد الاستمرار، ونحن نتقدم في المفاوضات، نريده أن يبقى هنا لسنوات عديدة، ماتيو اليماني يعمل بشكل جيد للغاية من أجل ذلك.

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وعن موقف كلا من ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي قال لابورتا: "نحن نحترم كل اللاعبين وهما لاعبان لبرشلونة ويستحقا كل الاحترام في العالم، عندما نتحدث مع هؤلاء اللاعبين نتحدث بشكل مباشر جدًا".

وأكد "نحن منفتحين على أي عروض في الصيف الحالي، ما نحاوله هو بناء فريقا قويا وهذا ما نفعله والدليل ديباي يجلس بجانبي الان".

وعن الأخبار التي ترددت في الآونة الأخيرة بخصوص موقف اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، أشار لابورتا إلى أن هناك العديد من الأندية الأوروبية التي تهتم باللاعب: "لاعب مثل جريزمان بالتأكيد هناك اهتمام به من قبل الأندية الأوروبية، ما نفعله حاليا هو مواصلة بناء الفريق".

واختتم لابورتا حديثه حول مسألة تسجيل اللاعبين اللذين تم التوقيع معهم قائلا: "يمكن تسجيل اللاعبين الذي وقعنا معهم، نحن نعمل مع الليجا من أجل احترام القواعد، والليجا تريد لاعبين مثل ممفيس ديباي هنا".

يذكر أن برشلونة قدم اللاعب الهولندي ممفيس ديباي البالغ من العمر 27 عاما لجماهير الكامب نو من خلال مؤتمر تقديم اللاعب، الذي وقع على عقود الانضمام لبرشلونة حتى نهاية موسم 2022 – 2023.

برشلونة خوان لابورتا الدوري الإسباني ليونيل ميسي
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