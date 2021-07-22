الأولمبية تكشف ترتيب ظهور أعضاء بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

الخميس، 22 يوليه 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

هداية ملاك - علاء أبو القاسم

كشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن تواجد 58 فردا من بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر انطلاقه صباح الغد الجمعة.

وسوف يحمل العلم المصري هداية ملاك "تايكوندو" وعلاء أبو القاسم "سلاح الشيش".

وأشارت اللجنة الأولمبية المصرية في بيانها إلى أنه تم عمل بروفة لحفل الافتتاح للظهور بالكل الذي يليق باسم ومكانة مصر.

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وجاء ترتيب طابور العرض وفقا لبيان اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:

هدايا ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم اللذان يرفعان العلم وخلفهما في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان.

في الصف الثاني الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم.

في الصف الثالث هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا ـشرف وفرح حسين وأمل آدم.

في الصف الرابع رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري.

في الصف الخامس ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي.

في الصف السادس رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله.

في الصف السابع عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد.

في الصف الثامن مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ.

في الصف التاسع عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة.

في الصف العاشر زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور.

في الصف الحادي عشر علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي.

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