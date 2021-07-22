أولمو: طاهر استحق الطرد بعد تدخله على سيبايوس.. ما فعله الحكم غريب

انتقد داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي قرار عدم طرد طاهر محمد طاهر جناح منتخب مصر في لقاء الفريقين الذي أقيم صباح اليوم الخميس.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في أولى جولات أولمبياد طوكيو 2020 تدخلا من طاهر على داني سيبايوس وطالب لاعبو لاروخا بطرد لاعب الفراعنة.

لكن الحكم الأردني أدهم مخادمة شاهد اللقطة عبر تقنية الفيديو وقرر إشهار البطاقة الصفراء فقط لطاهر.

وقال أولمو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "القرار كان غريبا خاصة بعدما شاهد الحكم اللقطة وأشهر البطاقة الصفراء فقط".

وواصل "لقد رأيت صورة التدخلا وما حدث لكاحل داني سيبايوس بعد ذلك، بالنسبة لنا بلا شك لقد استحق لاعب مصر الطرد، لكن هناك معايير تم على أساسها اتخاذ القرار ولكن لا ينبغي علينا أن نتحدث عن ذلك وما حدث ليس عذرا".

واستدرك "ما يثير استياءنا أن داني لاعب مهم مثل أوسكار مينجويزا ونأمل أن يتعافى كل منهما في أسرع وقت ممكن".

وعن المباراة قال: "لم نقدم ما نريد كنا نريد الفوز وكنا نعرف أنهم سيدافعون بقوة وكان علينا أن نهاجمهم طوال الوقت ولكننا افتقدنا للعب السريع وهناك أشياء علينا أن نحسنها قبل المباراة المقبلة".

أما عن أدائه بشكل شخصي خلال المباراة قال لاعب لايبزيج الألماني: "كان يجب أن أتجرأ أكثر قليلا وأن أواجه المدافعين وأتواجد أكثر بين الخطوط".

وشدد "نحن نشعر بالتفاؤل وبما نستطيع تحقيقه في المجموعة".

وعن ملاقاة أستراليا الأحد المقبل قال: "البعض يعتقد أننا المرشح الأبرز للفوز لامتلاكنا لاعبين بإمكانيات كبيرة ويلعبون في مستويات أوروبية كبيرة، لكننا لا نفكر كذلك، بل نفكر في الفوز وهذا ما نريد تحقيقه يوم الأحد".