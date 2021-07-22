انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(1) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 86: جوووول كريم بامبو والهدف الأول للبنك الأهلي

ق 83: نزول مروان محسن بدلا من محمد شريف

ق 73: نزول والتر بواليا بدلا من كهربا

ق 64: نزول ديانج بدلا من أجايي

ق 64: تسديدة من أسامة إبراهيم وعلي لطفي يبعدها ركنية

ق 48: جوووول أفشة والأول للأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: حمدي فتحي يهدر أخطر فرصة للأحمر

ق 40: عرضية من بدر بانون ورأسية خطيرة من أجايي تمر جوار القائم

ق 25: تسديدة قوية من السولية والحارس يتصدى لها

ق 17: عرضية من أفشة ورأسية من كهربا لكن الزنفلي يتألق ويحرم كهربا من التسجيل

ق 13: تسديدة من فادي فريد وعلي لطفي يبعد الكرة إلى ركنية

ق 10: إنذار لفادي فريد بعد تدخل قوي مع حمدي فتحي

انطلاق المباراة