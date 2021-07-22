ديباي: منذ طفولتي وأنا أحلم باللعب لبرشلونة

يرغب الوافد الجديد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق برشلونة الإسباني في إثبات ذاته مع الفريق بداية الموسم الجديد.

وقال ديباي في تصريحات للتلفزيون الرسمي للنادي: "الكثير من المشاعر اختلطت علي في الأونة الأخيرة، السعادة، بعض التعب، كانت هناك الكثير من الأحداث التي حدثت مؤخرا، لكنني سعيد حاليا".

وأضاف "هدفي هو الفوز بالألقاب، منذ طفولتي وأنا أحلم باللعب لبرشلونة والفوز بالألقاب، واللعب في كامب نو".

وأكد " أنا أعشق كرة القدم، وأعتقد أن الأسلوب الذي يلعب به الفريق عبر البناء من الخلف هو أمر بدأته منذ كنت صغيرا في هولندا، أعتقد أن هذا أمر سيلائمني مع برشلونة كثيرا".

واستطرد " أريد أن أحظى ببداية رائعة للموسم، واستعادة لياقتي من البداية، أنا لست صغيرًا في السن، لكنني لست كبيرًا أيضًا، أعتقد أنني قادر على تقديم الإضافة للفريق".

وعما يميز برشلونة عن بقية الفرق التي لعب لها قال ديباي: "كل شيء عظيم هنا، مانشستر يونايتد فريق كبير أيضًا، ليون فريق رائع، إيندهوفن كذلك، لكن هنا الأمور مختلفة، أعتقد أنني وصلت لبرشلونة في العمر المناسب".

وأشار ديباي إلى أنه يحتاج ثقة المدرب مؤكدا "أنا أعرف نفسي جيدا، إذا منحني المدرب الثقة والحرية في الملعب فذلك يمنحني شعورا رائعا للقيام بأشياء عظيمة".

واختتم حديثه قائلا: "حينما ترى أسماء اللاعبين على القمصان وأنت طفل، يراودك الحلم أن تحصل على قميص مماثل أيضا، حتى الآن لا أستطيع الاعتياد على هذا الأمر مع برشلونة، هذا أمر رائع".

يذكر أن برشلونة أعلن في وقت سابق التعاقد مع اللاعب الهولندي البالغ من العمر 27 عاما قادما من ليون الفرنسي بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022 – 2023.