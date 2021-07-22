تشكيل البنك الأهلي – معروف يوسف وفادي فريد وأحمد ياسر أساسيون ضد الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي اليوم الخميس.

ويلتقي الأهلي بمنافسه في ملعب الأهلي WE السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

في الدفاع عاصم صلاح- أمير مدحت- أحمد ياسين- أسامة إبراهيم

في الوسط: محمد حامد- موسى دياوار- معروف يوسف- محمد فتحي

في الهجوم: فادي فريد- أحمد ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مجدي مصطفى ومحمد كوفي ومحمود سيد وأحمد شرويدة ومحمد جمال وأحمد السعدني وحسام عبد السلام وكريم بامبو ومحمد مثناني.