علي الصاوي (2) – يتحدث لـ في الجول عن أمر يحدث لأول مرة مع لاعبي الكاراتيه قبل الأولمبياد

الخميس، 22 يوليه 2021 - 17:50

كتب : محمد سمير

علي الصاوي - كاراتيه

كيف تجاوز علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه ظروف عدم التدرب بشكل طبيعي بعد تفشي فيروس كورونا استعدادا لأولمبياد طوكيو؟

أجاب علي الصاوي لـFilGoal.com قائلا: "الأمر كان سيئا كنت معتاد على التدرب يوميا ولكن وزارة الرياضة والاتحاد المصري وفرا لي أدوات للتدرب في المنزل".

وواصل "التدرب في النزل ليس مثل التدرب بشكل طبيعي ولكنني كنت أقوم بأقصى ما لدي كي لا أشعر بالتقصير في حق نفسي".

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وعن دعم وزارة الرياضة قال: "هذا يحدث الأول مرة معنا، حضرت عدة وزارء رياضة لكن أشرف صبحي هو أول وزير يدعمنا بذلك الشكل".

وواصل "دعمنا أشرف صبحي برعاة ودعم نفسي ومعنوي كبير وأشياء لم تكن تحدث من قبل".

وأكمل "أنا عمري 26 عاما ولم أتخرج بعد لولا ذلك الدعم لكنت تركت الكاراتيه وركزت في دراستي وحياتي لكنني الآن أركز في التدرب والعمل على جلب الميداليات".

وعن رعاية نادي وادي دجلة له قال علي الصاوي: "وفر لي النادي معسكرات للتدرب وملابس كذلك وبعدما كنت أشغل بالي بأمور إدارية إلى جانب اللعب أصبحت أركز على اللعب فقط وهذا يساعدني كثيرا".

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طوكيو 2020 كاراتيه علي الصاوي
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