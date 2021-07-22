كوبا ليبرتادوريس – "دربي الملوك" في ربع النهائي.. وريفر بليت يستعد للثأر من أجل بوكا جونيورز

حقق بالميراس حامل لقب كوبا ليبرتادوريس 2021 الفوز وحجز مقعده في ربع النهائي وسيواجه ساو باولو في مباراة تُعرف بـ "دربي الملوك" في البرازيل.

وتأهل ريفر بليت الأرجنتيني على حساب فريق أرجنتينوس جونيورز بهدفين دون مقابل متأهلا ليواجه أتليتكو مينيرو الذي أقصى بوكا جونيورز بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

كوبا ليبرتادوريس بدأت في الدخول في الأجواء الحماسية والمراحل الأخيرة من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في أمريكا الجنوبية.

"دربي الملوك"

بعدما حجز ساو باولو بقيادة مدربه هيرنان كريسبو مقعده في ربع النهائي بالفوز خارج قواعده على راسينج كلوب الأرجنتيني بنتيجة 3-1، محققا الانتصار بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

تبعه بالميراس وفاز بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ 16 وكرر نتيجة الذهاب.

ماركوس روشا سجل هدف اللقاء الوحيد من عرضية قابلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس منعها من سكون الشباك في الدقيقة 36.

فوز قاد بالميراس لتأكيد أولى مواجهات ربع النهائي بلقاء ساو باولو في مباراة تُعرف باسم "دربي الملوك" إذ يتبع الفريق ولاية ساو باولو البرازيلية.

ويمتلك كلاهما 328 مواجهة في جميع المسابقات منذ عام 1930.

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الثأر للغريم

وسيشهد دور ربع النهائي تواجد فريق أرجنتيني وحيد من أصل 6 تأهلوا إلى دور الـ 16 بعدما تفوق ريفر بليت على أرجنتينوس جونيورز بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1، وفي الإياب على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل أرجنتينوس جونيورز النادي الذي شهد بداية الأسطورة الراحل فاز ريفر بنتيجة 2-0.

وتكفل برايان روميرو الوافد الجديد للمييوناريوس بتسجيل الثنائية في الدقيقتين 35 و54.

وألغت تقنية الفيديو هدف خورخي كاراسكال في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بداعي لمس الكرة باليد.

وسيكون ريفر بليت على موعد مع مواجهة نارية في ربع النهائي إذ سيلتقي أتليتكو مينيرو الذي أقصى بوكا جونيورز بركلات الترجيح في مباراة وصفتها الصحافة الأرجنتينية بـ "الفضيحة في البرازيل" لما حدث بعد نهاية المباراة

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رباعية لـ فلامنجو

فلامنجو حامل لقب نسخة 2019 تفوق على ديفينسا إي خوستيستا برباعية مقابل هدف وتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

المباراة أقيمت على ملعب ماني جارينشيا في العاصمة برازيليا وشهدت حضور ما يقارب 18 ألف مشجع للأحمر والأسود.

لتصبح تلك أول مباراة تشهد حضورا جماهيريا في البطولة القارية –عدا نهائي النسخة الماضية- منذ مباراة إنترناسيونال وجريميو في 12 مارس 2020.

سجل أهداف فلامنجو، رودريجو كايو في الدقيقة 9 وجيورجان دي أراسكايتا في الدقيقة 66 وفيتينو سجل ثنائية في الدقيقتين 83 و90+4.

فيما سجل الفريق الأرجنتيني هدفه الوحيد عن طريق راؤول لوايزا بعد خطأ فادح من دييجو ألافيش حارس المرمى في تسديد الكرة إذ ارتطمت بالأول وسكنت الشباك.

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وحجز برشلونة الإكوادوري مقعده في ربع النهائي بالتفوق على فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بنتيجة 3-2، إذ فاز في جوياكيل بنتيجة 3-1 وخطف بطاقة التأهل.

وينتظر أن تُحسم البطاقة السابعة في ربع النهائي بين إنترناسيونال البرازيلي وأولمبيا الباراجوياني فجر غد الجمعة.

وفي الثالث من أغسطس ستحسم البطاقة الأخيرة بين فلومينينسي البرازيلي وسيرو بورتينيو الباراجوياني، إذ تأجلت المباراة لأسبوع لوفاة نجل مدرب الفريق الباراجوياني.