مدرب الأرجنتين الأولمبي: لم نستطع التعامل مع أستراليا.. سنحاول عكس ما حدث اليوم ضد مصر

تحدث فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي عن خسارة الفريق ضد أستراليا في الجولة الأولى من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وفازت أستراليا على الأرجنتين بهدفين دون مقابل في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا مصر وإسبانيا.

وقال باتيستا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خلال الشوط الثاني، مع خوض اللقاء بـ 10 لاعبين، استمر الفريق في محاولة الحفاظ على فكرة المباراة واستحواذ الكرة".

وأضاف "كنا نعلم أننا سنواجه فريقا سيحاول إيقافنا، للأسف لم نستطع التعامل مع ذلك".

#Tokyo2020 #SelecciónOlímpica 🎙 Fernando Batista, entrenador de @Argentina: "Durante el segundo tiempo, con un hombre menos, el equipo siguió tratando de mantener la idea de juego y la posesión de la pelota". pic.twitter.com/aeeqyHneAN — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 22, 2021

وأكمل "بشكل عام لا أعلم إذا كانت النتيجة جيدة أو سيئة، لكن خسارة لاعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول في هذا المستوى أمر جيد".

وأردف "هذه مجرد بداية. في بعض الأحيان تكون هناك نتائج مفاجئة، لكن جميع الفرق في مستوى جيد. يجب أن نتحلى بالهدوء، يتبقى لدينا مباراتان ونعتمد على أنفسنا".

وعن المباراة المقبلة أمام مصر "الأولاد بذلوا جهدا مهما للغاية بعشرة لاعبين. علينا طي الصفحة. كما قلت نعتمد على أنفسنا. علينا النهوض بأسرع وقت ممكن والاستعداد للمباراة ضد مصر".

وأتم "هذا ملعب جميل، من الرائع اللعب عليه. يجب أن تستمتع بهذه التجربة. سنحاول عكس ما حدث اليوم ضد مصر".

#Tokyo2020 #SelecciónOlímpica 🎙 Fernando Batista, entrenador de @Argentina: "Este es un estadio hermoso, lindo para jugar. Hay que disfrutar esta experiencia. Trataremos de revertir ante Egipto lo que pasó hoy". pic.twitter.com/IxrWVzkEDt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 22, 2021

أستراليا في الصدارة برصيد 3 نقاط، وإسبانيا ومصر يحتلان المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل التانجو الترتيب بدون نقاط.

في الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل، بينما تواجه أستراليا نظيرتها إسبانيا.