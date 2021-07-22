طوكيو 2020 - هاتريك ريتشارليسون.. البرازيل تهزم ألمانيا برباعية

الخميس، 22 يوليه 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

ريتشارليسون يحتفل بهدف البرازيل في ألمانيا

دخلت البرازيل اللقاء بنية الفوز بنتيجة كبيرة والثأر من ألمانيا للخسارة التاريخية بالسبعة في قبل نهائي كأس العالم 2014 على أرضهم، لكن المحصلة كانت فوز صعب.

رغم البداية النارية للبرازيل أمام ألمانيا، لكن راقصي السامبا فازوا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهاية بصعوبة.

فازت البرازيل على ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب (نيسان ستاديوم)، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من أولمبياد طوكيو 2020.

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سجل ريتشارليسون الثلاثة أهداف، وباولينيو الرابع للبرازيل، فيما سجل ناديم آميري، وراجنار آخي هدفا ألمانيا.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند لا شيء من النقاط في المركز الرابع.

وصف المباراة

البرازيل بدأت المباراة بقوة ضاربة. ريتشارليسون سجل الأول في الدقيقة السابعة من بينية رائعة لـ أنتوني جعلت ريتشارليسون ينفرد ويسدد، لكن الحارس تصدى لها وارتدت إلى ريتشارليسون الذي سجل في المرمى الخالي.

البرازيل أهدرت الثاني في الدقيقة الـ15 بعد تصويبة من كلاودينيو، تصدى لها فوريان مولر على أكثر من مرة.

وكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ22 بعد عرضية من جويرمي آرانا، قابلها ريتشارليسون برأسية في المرمى.

ريتشارليسون أكمل الهاتريك في الدقيقة الـ30 من مرتدة أنهاها بتصويبة R2 في المرمى.

واستمرت المباراة من طرف واحد، فتحصلت البرازيل على ركلة جزاء في الوقت الضائع. سددها ماتياس كونا، لكن فلوريان مولر ببراعة.

ماتياس كونا انفرد في الدقيقة الـ47 وسدد بجانب القائم أيضا، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية.

عودة غير مكتملة

ألمانيا اختلفت تماما في الشوط الثاني. جوردان تورناريجا شارك مع بداية الشوط بدلا من آموس بيبر.

ناديم آميري سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ57 ليقلص الفارق.

وفي الدقيقة الـ63 تعرض ماكسيميليان أرنولد للطرد، لتزداد مصاعب ألمانيا مجددا.

ألمانيا استمرت في الصمود، حتى سجلت الثاني في الدقيقة الـ84. عرضية من دافيد راوم، قابلها راجنار آخي برأسية في المرمى.

ولم تنته المباراة هنا، فأضاف باولينيو الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة الـ95 من R2 رائع، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند لا شيء من النقاط في المركز الرابع.

وتلعب ألمانيا في الجولة الثانية مع السعودية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب البرازيل مع كوت ديفوار.

وفي نفس التوقيت، فازت اليابان على جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء بالمجموعة الأولى.

تاكيفوسو كوبو سجل هدف اليابان الوحيد في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد اليابان إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المكسيك.

وأخيرا، فازت رومانيا على هندوراس بهدف إلفين كاسييدو بالخطأ في مرماه.

طوكيو 2020 البرازيل ألمانيا
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