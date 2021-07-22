طوكيو 2020 - أستراليا تصدم العالم وتشعل مجموعة مصر بثنائية في الأرجنتين

صدم منتخب أستراليا العالم وحقق فوزا رائعا على الأرجنتين بنتيجة 2-0 في منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سابورو دوم.

"أتوقع أن يقوم هؤلاء الفتيان بشيء مميز، هم مستعدون لصدمة العالم وتقديم بعض العروض الرائعة" - أبرز تصريحات جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأولمبي قبل لقاء الأرجنتين.

أستراليا بالفعل حققت الانتصار وصدمت العالم وتصدرت مجموعتها على حساب أبطال القارات الثلاث.

سجل ثنائية الكانجارو: لاشلان ويلز في الدقيقة 18 وماركو تيليو في الدقيقة 80.

أستراليا في الصدارة برصيد 3 نقاط، وإسبانيا ومصر يحتلان المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل التانجو الترتيب بدون نقاط.

في الجولة الثانية سيلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل، بينما تواجه أستراليا نظيرتها إسبانيا.

التشكيل

قاد أدولفو جايتش هجوم الأرجنتين ومن خلفه إيزيكل باركو وأليكسيس ماكاليستر وفيرناندو فالينزويلا.

بينما قاد ميتشل دوك هجوم أستراليا وبجواره لاشلان ويلز ودانييل أرزاني صاحب الأصول الإيرانية.

وصف المباراة

تقدمت أستراليا مبكرا في الدقيقة 14 عند طريق لاشلان ويلز بعد عرضية من جويل كينج من الجهة اليسرى، أودعها الأول بسهولة في الشباك دون رقابة.

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#Soccer ⚽ : But! Malgré la fatigue, l'Australie marque 2-0 en tour préliminaire. Avec moins de quinze minutes restantes au jeu, l'Argentine devra redoubler d'efforts.



#Tokyo2020 #RColympiques pic.twitter.com/hLxFttli4o — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) July 22, 2021

وفي الدقيقة 29 كاد ريلي ماجري أن يضيف الهدف الثاني بطريقة مميزة بمقصية مزدوجة لكن تسديدته تصدى لها خيرماس ليدسما حارس الأرجنتين ببراعة.

محاولات أستراليا تواصلت ومنعت العارضة الهدف الثاني لأستراليا بعد عرضية من الجهة اليسرى لكن تسديدة ويلز ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 43.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول تحصل فرانشيسكو أورتيجا على إنذار في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع وما هي إلا دقيقتين وتحصل على إنذار ثانٍ وطُرد من المباراة، وعقّد موقف التانجو أكثر.

#Tokyo2020 #SelecciónOlímpica 🔴 Francisco Ortega fue expulsado en @Argentina 🇦🇷 sobre el final del primer tiempo — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 22, 2021

وسيغيب أورتيجا الذي يشغل مركز الظهير الأيسر عن مواجهة مصر في الجولة الثانية.

الشوط الثاني لم يشهد جديد خصوصا من الأرجنتين، لكن الدقائق الـ 22 الأولى من الشوط الثاني شهدت 5 بطاقات صفراء وتدخلات قوية بين لاعبي الفريقين.

وتألق ليدسيما في الدفاع عن مرماه ومنع ويلز من إضافة الهدف الثاني بعدما تصدى لتسديدته من داخل الست ياردات.

وكاد ماجري أن يضيف الهدف الثاني بتصويبة مباغتة من منتصف الملعب لكن كرته مرت أعلى من القائم بقليل في الدقيقة 73.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء سجل البديل ماركو تيليو هدف أستراليا الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس من أول لمسة بعد مشاركته بدلا من دانييل أرزاني.

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#Soccer ⚽ : But! Malgré la fatigue, l'Australie marque 2-0 en tour préliminaire. Avec moins de quinze minutes restantes au jeu, l'Argentine devra redoubler d'efforts.



#Tokyo2020 #RColympiques pic.twitter.com/hLxFttli4o — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) July 22, 2021

الدقائق التالية شهدت استسلاما للتانجو وانتهت المباراة بفوز أستراليا لتشعل صراع التأهل لربع النهائي.