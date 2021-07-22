حجازي يصبح أكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد منذ 1992

الخميس، 22 يوليه 2021 - 13:04

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - طوكيو 2020

أصبح أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات في الأولمبياد منذ أولمبياد برشلونة 1992.

بدءا من أولمبياد برشلونة 1992 تم اعتماد مشاركة اللاعبين بالسن الأولمبي تحت 23 عاما مع إضافة 3 لاعبين فوق السن.

ومنذ ذلك الحين شاركت مصر في الأولمبياد خلال 3 مناسبات، برشلونة 1992 ولندن 2012 وطوكيو 2020.

أخبار متعلقة
حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة تشكيل مصر الأولمبي – الونش وحجازي ضمن ثلاثي دفاعي.. وريان يقود الهجوم حجازي عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي: شوقي غريب حسم الأمور منذ البداية.. وصلاح ومصطفى تمنيا التواجد مؤتمر حجازي: منتخبنا تم إعداده على مدار 4 سنوات.. نأمل تقديم مباراة جيدة ضد إسبانيا

11 لاعبا شاركوا في نسخة 2012 في المباريات الأربعة وهم: أحمد الشناوي – أحمد فتحي – أحمد حجازي – عماد متعب – حسام حسن – إسلام رمضان – مروان محسن – محمد أبو تريكة – محمد النني – محمد صلاح – شهاب صلاح الدين.

وبمشاركة حجازي في مباراة إسبانيا، أصبح أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات منذ 1992 برصيد 5 مباريات.

وبشكل عام فأن علي الحسني ومحمد بدوي هما أكثر من شاركا بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

وحال وصلت مصر إلى ربع النهائي وشارك حجازي في المباريات الأربع سيعادل الثنائي السابق ذكره في القائمة.

*المصدر: EgyptianFootball

مصر الأولمبي أحمد حجازي طوكيو2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
"إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 18 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر من الرجاء يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الإماراتية لـ رحيمي ومالانجو 18 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك الصباحي - تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وروقا 42 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يصبح أكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد منذ 1992 49 دقيقة | طوكيو 2020
طوكيو 2020 – كوت ديفوار تهزم السعودية.. والمكسيك تسحق فرنسا ساعة | طوكيو 2020
مباشر طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. الأرجنتين (0) (1) أستراليا.. بداية الشوط الثاني ساعة | طوكيو 2020
مدرب إسبانيا الأولمبي: مصر نجحت في لعب مباراتها.. ولا يبدو مينجويزا وسيبايوس في حالة جيدة ساعة | طوكيو 2020
حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 2 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك