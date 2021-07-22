حجازي يصبح أكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد منذ 1992

أصبح أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات في الأولمبياد منذ أولمبياد برشلونة 1992.

بدءا من أولمبياد برشلونة 1992 تم اعتماد مشاركة اللاعبين بالسن الأولمبي تحت 23 عاما مع إضافة 3 لاعبين فوق السن.

ومنذ ذلك الحين شاركت مصر في الأولمبياد خلال 3 مناسبات، برشلونة 1992 ولندن 2012 وطوكيو 2020.

11 لاعبا شاركوا في نسخة 2012 في المباريات الأربعة وهم: أحمد الشناوي – أحمد فتحي – أحمد حجازي – عماد متعب – حسام حسن – إسلام رمضان – مروان محسن – محمد أبو تريكة – محمد النني – محمد صلاح – شهاب صلاح الدين.

وبمشاركة حجازي في مباراة إسبانيا، أصبح أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات منذ 1992 برصيد 5 مباريات.

وبشكل عام فأن علي الحسني ومحمد بدوي هما أكثر من شاركا بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

وحال وصلت مصر إلى ربع النهائي وشارك حجازي في المباريات الأربع سيعادل الثنائي السابق ذكره في القائمة.

*المصدر: EgyptianFootball

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