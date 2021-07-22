حجازي يصبح أكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد منذ 1992
الخميس، 22 يوليه 2021 - 13:04
كتب : FilGoal
أصبح أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات في الأولمبياد منذ أولمبياد برشلونة 1992.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
بدءا من أولمبياد برشلونة 1992 تم اعتماد مشاركة اللاعبين بالسن الأولمبي تحت 23 عاما مع إضافة 3 لاعبين فوق السن.
ومنذ ذلك الحين شاركت مصر في الأولمبياد خلال 3 مناسبات، برشلونة 1992 ولندن 2012 وطوكيو 2020.
11 لاعبا شاركوا في نسخة 2012 في المباريات الأربعة وهم: أحمد الشناوي – أحمد فتحي – أحمد حجازي – عماد متعب – حسام حسن – إسلام رمضان – مروان محسن – محمد أبو تريكة – محمد النني – محمد صلاح – شهاب صلاح الدين.
وبمشاركة حجازي في مباراة إسبانيا، أصبح أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات منذ 1992 برصيد 5 مباريات.
وبشكل عام فأن علي الحسني ومحمد بدوي هما أكثر من شاركا بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.
وحال وصلت مصر إلى ربع النهائي وشارك حجازي في المباريات الأربع سيعادل الثنائي السابق ذكره في القائمة.
*المصدر: EgyptianFootball
video:1