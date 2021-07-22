طوكيو 2020 – كوت ديفوار تهزم السعودية.. والمكسيك تسحق فرنسا

الخميس، 22 يوليه 2021 - 12:28

كتب : FilGoal

سالم الدوسري يسجل هدفا للسعودية أمام كوت ديفوار

سجلت المكسيك بداية قوية لها في أولمبياد طوكيو 2020 بفوز ساحق على فرنسا، فيما فازت كوت ديفوار على السعودية.

المكسيك وفرنسا

فازت المكسيك على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.

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شوط المباراة الأول انتهى سلبيا، لكن المكسيك ضربت بقوة في الشوط الثاني.

سجل أليكسيس فيفا الهدف الأول بالدقيقة الـ47، قبل أن يضيف سيباستيان كوردوفا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ55.

فرنسا قلصت الفارق في الدقيقة الـ69 عن طريق أندريه بيير جينياك. هدف هو الأول لـ فرنسا في الأولمبياد منذ 25 سنة وقت التسجيل ضد البرتغال في أولمبياد أتلانتا 1996.

وفي الدقيقة الـ80 أضاف يوريل أنتيونا هدفا ثالثا للمكسيك، قبل أن يختتم إدوراردو أجيري الأهداف بالرابع في الدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك برباعية.

وتلعب اليابان صاحبة الأرض مع جنوب إفريقيا بعد قليل في المباراة الأخرى من الجولة ذاتها للمجموعة.

نيوزلاندا وكوريا

وفي المجموعة الثانية، فازت نيوزلاندا على كوريا الجنوبية بهدف كريس وود لاعب بيرنلي.

وتلعب هندوراس مع رومانيا بعد قليل في المباراة الأخرى للمجموعة.

السعودية وكوت ديفوار

وأخيرا، فازت كوت ديفوار على السعودية بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

كوت ديفوار تقدمت في الدقيقة الـ39. عرضية، سجلها عبد الإله علي العامري بالخطأ في مرماه.

السعودية أدركت التعادل في الدقيقة الـ44 بتصويبة رائعة من سالم الدوسري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي شوط المباراة الثاني، كاد يتقدم فرانك كيسي نجم ميلان لـ كوت ديفوار في الدقيقة الـ65 من تصويبة في القائم.

كيسي نفسه عاد وسجل الثاني بالفعل في الدقيقة الـ65 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم استدار وسدد بيسراه في المرمى.

وحاولت السعودية إدراك التعادل. وكادوا يحققون ذلك في الدقيقة الـ83 بعد تصويبة رائعة من الدوسري في العارضة، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار على السعودية بهدفين مقابل هدف.

وتلعب البرازيل مع ألمانيا بعد قليل في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها في الجولة الأولى.

طوكيو 2020 السعودية كوت ديفوار
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