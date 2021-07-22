طوكيو 2020 – كوت ديفوار تهزم السعودية.. والمكسيك تسحق فرنسا

سجلت المكسيك بداية قوية لها في أولمبياد طوكيو 2020 بفوز ساحق على فرنسا، فيما فازت كوت ديفوار على السعودية.

المكسيك وفرنسا

فازت المكسيك على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا، لكن المكسيك ضربت بقوة في الشوط الثاني.

سجل أليكسيس فيفا الهدف الأول بالدقيقة الـ47، قبل أن يضيف سيباستيان كوردوفا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ55.

فرنسا قلصت الفارق في الدقيقة الـ69 عن طريق أندريه بيير جينياك. هدف هو الأول لـ فرنسا في الأولمبياد منذ 25 سنة وقت التسجيل ضد البرتغال في أولمبياد أتلانتا 1996.

وفي الدقيقة الـ80 أضاف يوريل أنتيونا هدفا ثالثا للمكسيك، قبل أن يختتم إدوراردو أجيري الأهداف بالرابع في الدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك برباعية.

A beautiful counterattack from Mexico so very nearly ends in a third goal! Uriel Antuna's shot narrowly wide of the post. Watch live on https://t.co/xTOlJttDXI#Tokyo2020 | #7Olympics pic.twitter.com/6ZUfMDMznl — 7Olympics (@7olympics) July 22, 2021

وتلعب اليابان صاحبة الأرض مع جنوب إفريقيا بعد قليل في المباراة الأخرى من الجولة ذاتها للمجموعة.

نيوزلاندا وكوريا

وفي المجموعة الثانية، فازت نيوزلاندا على كوريا الجنوبية بهدف كريس وود لاعب بيرنلي.

وتلعب هندوراس مع رومانيا بعد قليل في المباراة الأخرى للمجموعة.

Chris Wood pounced off the deflection in the 72nd minute to give New Zealand the dream start to their campaign. 🇳🇿 1-0 🇰🇷#Tokyo2020 | #7Olympics pic.twitter.com/Y0m0Gdy3Rh — 7Olympics (@7olympics) July 22, 2021

السعودية وكوت ديفوار

وأخيرا، فازت كوت ديفوار على السعودية بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

كوت ديفوار تقدمت في الدقيقة الـ39. عرضية، سجلها عبد الإله علي العامري بالخطأ في مرماه.

السعودية أدركت التعادل في الدقيقة الـ44 بتصويبة رائعة من سالم الدوسري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي شوط المباراة الثاني، كاد يتقدم فرانك كيسي نجم ميلان لـ كوت ديفوار في الدقيقة الـ65 من تصويبة في القائم.

كيسي نفسه عاد وسجل الثاني بالفعل في الدقيقة الـ65 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم استدار وسدد بيسراه في المرمى.

A beautiful touch and turn from Franck Kessie and he puts Côte d’Ivoire ahead!#Tokyo2020 | #7Olympics pic.twitter.com/ddHPY2uWbI — 7Olympics (@7olympics) July 22, 2021

وحاولت السعودية إدراك التعادل. وكادوا يحققون ذلك في الدقيقة الـ83 بعد تصويبة رائعة من الدوسري في العارضة، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار على السعودية بهدفين مقابل هدف.

وتلعب البرازيل مع ألمانيا بعد قليل في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها في الجولة الأولى.