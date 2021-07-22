انتهت طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. الأرجنتين (0) (2) أستراليا.. فوز يشعل صراع التأهل

الخميس، 22 يوليه 2021 - 12:26

كتب : FilGoal

أستراليا - الأرجنتين - طوكيو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات لمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخبان في المجموعة الثالثة رفقة مصر وإسبانيا والتي انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي منذ قليل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 79: جووول ماركو تيليو يسجل الهدف الثاني لأستراليا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد ثواني من نزوله.

ق 73: ماجري يباغت حارس الأرجنتين بتسديدة من منتصف الملعب لكن كرت تمر أعلى من القائم.

ق 71: حارس الأرجنتين يمنع الهدف الثاني لأستراليا متصديا لتسديدة ويلز من داخل الست ياردات.

ق 63: خلال 18 دقيقة من بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم 4 بطاقات صفراء منها 3 للاعبي أستراليا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة صفراء ثانية لفرانشيسكو أورتيجا لاعب الأرجنتين وخروجه مطرودا.

ق 43: العارضة تمنع الهدف الثاني لأستراليا بعد عرضية من الجهة اليسرى لكن تسديدة ويلز ارتطمت بالعارضة.

ق 29: ريلي ماجري كاد أن يسجل الهدف الثاني لأستراليا بمقصية مزدوجة لكن الحارس يتصى لها ببراعة.

ق 14: جوووول أول لأستراليا عن طريق لاشلان ويلز بعد عرضية أرضية من جويل كينج من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء

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