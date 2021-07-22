التشكيل المتوقع لـ الأهلي - 4 تغييرات محتملة أمام البنك الأهلي

4 تغييرات محتملة في تشكيل الأهلي عند مواجهة البنك الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 25 في الدوري المصري.

التغييرات التي سيجريها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تأتي إما للإصابة أو انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي.

ومن المتوقع أن يبدأ علي لطفي ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم "كهربا" لتعويض غياب محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر على الترتيب لغيابهم بسبب المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020.

فيما سيعوض النيجيري جونيور أجايي غياب حسين الشحات بسبب الإصابة.

وسيقود المغربي بدر بانون وإلى جواره أيمن أشرف مركز قلب الدفاع.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي

أمامهما: محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.