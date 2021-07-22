محمد الشناوي ثاني حارس مصري يشارك في كأس العالم والأولمبياد

الخميس، 22 يوليه 2021 - 10:23

كتب : إسلام أحمد

محمد الشناوي - مصر - أوغندا

أصبح محمد الشناوي حارس منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 ثاني حارس في تاريخ المنتخب يخوض منافسات كأس العالم للكبار والأولمبياد.

ويحرس الشناوي مرمى منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا في أولى مواجهات الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق أن حمى الشناوي مرمى منتخب مصر في كأس العالم 2018 أمام أوروجواي وتحصل على جائزة رجل المباراة ومن ثم روسيا.

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مصطفى كامل منصور حارس مرمى مصر في كأس العالم 1934 شارك بقميص الفراعنة في أولمبياد برلين 1936.

شارك مصطفى كامل ضد المجر في كأس العالم 1934 ثم أمام النمسا في أولمبياد برلين 1936.

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وباحتساب كأس العالم للأندية، يصبح الشناوي أول من شارك في البطولات الثلاث سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

الشناوي شارك في كأس العالم للأندية 2020 بقميص الأهلي وحصد الميدالية البرونزية، إذ شارك ضد الدحيل القطري وبايرن ميونيخ الألماني وبالميراس البرازيلي.

ولم يسبق الشناوي أي حارس من قبل للمشاركة في البطولات الثلاث.

عصام الحضري خاض نهائيات كأس العالم 2018 بالمشاركة ضد السعودية، ولعب بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية 2005 و2006.

وينفرد الحضري برقم خاص وهو أنه الحارس المصري الوحيد الذي شارك في بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

الحضري شارك في مباريات مصر الـ 6 في نسختي كأس القارات 1999 و2009.

بينما شارك نادر السيد في أولمبياد برشلونة 1992 بقميص منتخب مصر ومن ثم لعب في كأس العالم للأندية 2005 بقميص الأهلي.

فيما شارك شريف إكرامي بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية على مدار بطولتي 2012 و2013، وتواجد في قائمة مصر بكأس العالم 2018 دون مشاركة.

أما على مستوى الأولمبياد فشارك أحمد الشناوي بقميص منتخب مصر الأولمبي في 2012 لكنه غاب عن نهائيات كأس العالم 2018 بسبب الإصابة.

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