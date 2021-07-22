تعرف على رباعي المنتخب الأولمبي في القائمة الاحتياطية لـ طوكيو 2020

الخميس، 22 يوليه 2021 - 09:26

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - منتخب مصر الأولمبي

بخلاف 18 لاعبا في قائمة البطولة، سيتواجد أربعة لاعبين في قائمة مصر الاحتياطية لـ أولمبياد طوكيو 2020.

وبعدما أعلن منتخب مصر الأولمبي عن تشكيله لمواجهة إسبانيا بعد قليل، ودكة الاحتياطي، الآن عرفنا قائمة الاحتياطي بشكل رسمي.

وسيتواجد أربعة لاعبين في قائمة مصر الاحتياطية للبطولة، وهم محمود جاد، وعبد الرحمن مجدي، وناصر ماهر، ومحمد عبد السلام.

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قائمة الأولمبياد تكون من 18 لاعبا فقط، لكن اللجنة المنظمة هذه المرة أتاحت لكل منتخب ضم 4 لاعبين إضافيين.

ولا يحق لهؤلاء اللاعبين المشاركة في المباريات إلا في حالة تعرض أحد اللاعبين لإصابة وتقديم تقرير طبي تقبله اللجنة المنظمة للبطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

طوكيو 2020 مصر إسبانيا
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