انتهت طوكيو 2020 – مصر (0)-(0) إسبانيا.. تعادل للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وإسبانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

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نهاية المباراة بالتعادل.

ق. 94 عرضية تمر من حجازي وفتوح ويتابعها فاييخو في الشباك الجانبية للشناوي.

ق. 93 أحمد رمضان بيكهام يشارك بدلا من رمضان صبحي.

ق. 91 تصويبة من سولير يتصدى لها الشناوي ويخرجها حجازي إلى ركنية.

ق. 88 كريم فؤاد يشارك بدلا من كريم العراقي.

ق. 88 عرضية من ميراندا ورأسية من رافايير مير والشناوي يتألق ويتصدى لها.

ق. 84 عرضية من ميراندا ورأسية من مير في يد الشناوي.

ق. 79 ركنية يبعدها أحمد حجازي ويقابلها ميراندا بتصويبة بجانب المرمى.

ق. 78 إنذار لـ أحمد حجازي بعد مخالفة ضد خوان ميراندا على حدود منطقة الجزاء.

ق. 76 ركنية لمنتخب مصر.

ق. 69 إنقاذ رااائع من فتوح. بينية إلى رافاييل مير والونش يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذ الموقف.

ق. 67 كارلوس سولير، وبريان خيل، ورافاييل مير يشاركون بدلا من أويارزبال، وماركو أسينسيو، وميكيل ميرينو.

ق. 64 أقرب فرص مصر. انطلاقة من رمضان صبحي ثم تمريرة إلى عمار حمدي الذي سدد من حدود منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

ق. 62 دخول إبراهيم عادل، وصلاح محسن، وعمار حمدي بدلا من من طاهر محمد طاهر، وإمام عاشور، وأحمد ياسر ريان.

ق. 60 مرور ربع ساعة من الشوط الثاني.

ق. 53 أويارزابال يسقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل مع أحمد حجازي ويطالب بركلة جزاء.

ق. 48 عرضية من الجهة اليسرى، يبعدها الونش ويسقط للإصابة بعد اصطدام مع الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تبديل اضطراري ثاني لـ إسبانيا بدخول جون مونكويلا بدلا من داني سيبايوس للإصابة.

ق. 44 إنذار لـ طاهر محمد طاهر بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق. 42 سقود داني سيبايوس على الأرض بعد اصطدام مع طاهر محمد طاهر.

ق. 41 تصويبة من طاهر محمد طاهر لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 38 اللعب بدأ ينحصر في وسط الملعب.

ق. 27 تصويبة قوووية من داني سيبايوس في القائم الأيسر وترتد إلى داني أولمو الذي سدد بجاني مرمى الشناوي.

ق. 25 كرة ثابتة ينفذها أسينسيو في يد الشناوي.

ق. 21 تصويبة أولى من أحمد ياسر ريان في يد أوناي سيمون.

ق. 20 خيسوس فاييخو يشارك بدلا من أوسكار مينجويزا للإصابة.

ق. 19 مينجويزا يسقط مجددا ويتلقى العلاج.

ق. 17 من سيبايوس إلى أسينسيو، وأسينسيو يمرر إلى أولمو الذي حاول التسديد، لكن فتوح تدخل وحولها إلى ركنية.

ق. 13 عرضية يمسكها محمد الشناوي بثبات.

ق. 10 ركنية لـ إسبانيا بعد تغطية من طاهر محمد.

ق. 8 عرضية من خوان ميراندا ينقذها أحمد حجازي قبل مهاجم إسبانيا.

ق. 4 إصابة أوسكار مينجويزا بعد تدخل مع أحمد فتوح، واللاعب يتلقى العلاج. وبطاقة صفراء لـ فتوح.

بداية المباراة