عبد العزيز السيد حكما للقاء الأهلي والبنك الأهلي

الخميس، 22 يوليه 2021 - 08:37

كتب : FilGoal

هيثم الفيل لاعب أسوان أمام عبد العزيز السيد حكم اللقاء

يقود عبد العزيز السيد مباراة الأهلي والبنك الأهلي تحكيميا في الدوري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري للحكم عبد العزيز السيد.

وسيكون عبد العزيز السيد حكما للساحة، فيما يعاونه أحمد حسام، وتامر رشاد كحكمين مساعدين.

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وسيكون صلاح سلامة حكما رابعا في اللقاء، فيما سيتولى إبراهيم نور الدين تقنية الفيديو، ويعاونه صبري إبراهيم.

عبد العزيز السيد أدار هذا الموسم 13 مباراة في بطولة الدوري. أشهر فيهم 38 بطاقة صفراء، بطاقتين حمراوتين.

وستكون المباراة هي الأولى لـ عبد العزيز السيد كحكم للقاء طرفه الأهلي هذا الموسم، فيما ستكون الثالثة التي سيديرها للبنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي اليوم الساعة السابعة مساء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي البنك الأهلي
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