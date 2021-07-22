عبد العزيز السيد حكما للقاء الأهلي والبنك الأهلي

يقود عبد العزيز السيد مباراة الأهلي والبنك الأهلي تحكيميا في الدوري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري للحكم عبد العزيز السيد.

وسيكون عبد العزيز السيد حكما للساحة، فيما يعاونه أحمد حسام، وتامر رشاد كحكمين مساعدين.

وسيكون صلاح سلامة حكما رابعا في اللقاء، فيما سيتولى إبراهيم نور الدين تقنية الفيديو، ويعاونه صبري إبراهيم.

🔴 حكام مباراة الخميس المؤجلة من الاسبوع الــ ٢٥ بمسابقة الدورى الممتاز …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/jgGIVMIqkk — EFA.eg (@EFA) July 21, 2021

عبد العزيز السيد أدار هذا الموسم 13 مباراة في بطولة الدوري. أشهر فيهم 38 بطاقة صفراء، بطاقتين حمراوتين.

وستكون المباراة هي الأولى لـ عبد العزيز السيد كحكم للقاء طرفه الأهلي هذا الموسم، فيما ستكون الثالثة التي سيديرها للبنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي اليوم الساعة السابعة مساء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري.