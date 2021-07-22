تشكيل إسبانيا الأولمبي - سداسي يورو 2020 يبدأ أمام مصر.. وأسنسيو أساسي

يعتمد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي على سداسي المنتخب الذي خاض غمار يورو 2020، بالإضافة إلى الثنائي فوق السن.

ويستهل الماتادور الإسباني مشواره الأولمبي بلقاء مصر في افتتاح منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو 2020.

وضم دي لا فوينتي 6 لاعبين شاركوا في يورو 2020 وهم : أوناي سيمون – باو توريس – إريك جارسيا – بيدري – داني أولمو – ميكيل أوريازبال.

كما ضم: ماركو أسنسيو جناح ريال مدريد وميكيل مورينو لاعب وسط ريال سوسيداد من فوق السن.

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وجاء تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمي: أوناي سيمون

الدفاع: خوان ميراندا – باو توريس – إريك جارسيا – أوسكار مينجويزا

الوسط: ميكيل مورينو – بيدري

أمامهما: ماركو أسنسيو – داني سيبايوس – داني أولمو

الهجوم: ميكيل أويارزابال

🚨 OFICIAL | ¡¡YA TENEMOS EL ONCE TITULAR!! 📋 Estos son los jugadores que saltarán de inicio al césped del Sapporo Dome en el debut de España en los #JuegosOlímpicos. 🙌🏻 ¡¡Estamos con vosotros, EQUIPO!!#Tokyo2020 #AlgoÚnico2020 pic.twitter.com/jh4RC8bWoy — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 22, 2021

وسيلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الأسترالي يوم 25 يوليو، ثم الأرجنتين في الجولة الثالثة يوم 28 يوليو.