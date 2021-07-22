مواعيد مباريات الخميس 22-7-2021 والقنوات الناقلة – مصر تواجه إسبانيا.. والأهلي أمام البنك الأهلي

الخميس، 22 يوليه 2021 - 08:10

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

مصر توجه إسبانيا في الأولمبياد، والأهلي ضد البنك الأهلي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 2 يوليو، والقنوات الناقلة.

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مصر تواجه إسبانيا الساعة التاسعة والنصف صباحا في مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

في العاشرة صباحا، تلعب نيوزلندا مع كوريا الجنوبية على بي إن 3، والمكسيك مع فرنسا على بي إن 2.

وفي العاشرة والنصف صباحا، تلعب كوت ديفوار مع السعودية على بي إن 7، والأرجنتين بعد ذلك مع أستراليا في مجموعة مصر الساعة 12:30 ظهرا على بي إن 2.

وأخيرا في الواحدة ظهرا، تلعب هندوراس مع رومانيا على بي إن 3، واليابان مع جنوب إفريقيا على بي إن 1، والبرازيل مع ألمانيا على بي إن 1.

الدوري المصري

وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي مع البنك الأهلي الساعة السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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