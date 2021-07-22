بوفون يظهر بقميص بارما بعد 20 عاما

الخميس، 22 يوليه 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

جيانلويجي بوفون - بارما

ظهر جانلويجي بوفون بقميص بارما في مباراة لأول مرة منذ 7339 يوما.

بوفون رحل عن صفوف بارما في صفقة قياسية عام 2001 إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو.

وفي الصيف الجاري عاد بوفون مرة أخرى إلى بارما بعد هبوط الفريق إلى الدوري الدرجة الثانية الإيطالية.

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الحارس البالغ 43 عاما شارك أساسيا في مباراة ودية بقميص بارما ضد بوخوم الألماني.

وخسر بارما أمام الفريق الألماني بهدف في الدقيقة 76 سجله رامان شيبساه.

وشارك بوفون في الشوط الأول فقط إذ خاض الجيالوبلو المباراة بتشكيلين مختلفين على شوطين.

وانضم بوفون إلى بارما بعد نهاية تعاقده مع يوفنتوس، ليكتب عودة بعد غياب دام لـ 21 عاما مع الفريق الذي عرف بداياته.

ويمتد عقد بوفون بقميص بارما حتى صيف 2023.

بوفون بارما
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