الإسماعيلي يواجه أبها السعودي استعدادا لـ بيراميدز

يواجه الإسماعيلي نظيره أبها السعودي وديا يوم 26 يوليو استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وسيواجه الإسماعيلي فريق بيراميدز ضمن مواجهة مؤجلة من الجولة 25 من الدوري المصري يوم 2 أغسطس المقبل.

ويبدأ لاعبو الدراويش الانتظام في معسكر بمدينة الإسكندرية اعتبار من الجمعة المقبل وحتى موعد لقاء بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي غدا الخميس مع دمياط وديا.

وسيلتقي أبها السعودي أيضا مع الزمالك وديا يوم 29 يوليو الجاري أيضا.

وانتظم النامبي بنسون شيلونجو في تدريبات الفريق بدءا من اليوم الإربعاء وخاض تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى.

ويحتل الدراويش المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.