فاتح تريم بعد خماسية أيندهوفن: مصطفى محمد وفالكاو لم يكونا جاهزين

قال فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي إن مصطفى محمد وراداميل فالكاو مهاجمي فريقه لم يكونا جاهزين لخوض مباراة أيندهوفن.

وسقط جالاتا سراي بنتيجة مدوية بخمسة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب فيليبس أمام منافسه أيندهوفن الهولندي في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث فاتح تريم عقب المباراة قائلا: "هم لعبوا أفضل منا وحققوا نتيجة مريحة، سنفعل ما هو ضروري في المباراة الثانية".

وأكمل "أيندهوفن أقرب منا للتأهل ونحن نشعر بالأسف لكننا سنفعل ما هو ضروري في المباراة المقبلة".

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في إسطنبول ويحتاج جالاتا سراي للفوز برباعية دون رد لتعديل النتيجة واللجوء لشوطين إضافيين بعد إلغاء قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين.

وعن سبب الهزيمة الكبيرة قال: "لأننا لم يكن لدينا لاعبين يلعبون في مراكزهم، أيضا شعرنا أن مصطفى وفالكاو لم يكونا مستعدين، رأينا أن إشراك مصطفى كبديل أفضل".

وأتم فاتح تريم حديثه "عندما يكون لدينا مهاجمين لائقين للعب سنضع خطتنا المناسبة للمباريات".

يذكر أن مصطفى محمد وفالكاو كانا يعانيان من إصابتين مختلفين ما أدى لغيابهما خلال الفترة التحضيرية الأخيرة للموسم.