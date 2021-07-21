بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يهزم نيفتشي باكو في تصفيات أبطال أوروبا

فاز أولمبياكوس اليوناني على نيفتشي باكو الأذربيجاني اليوم الأربعاء بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب كارايسكاكيس.

واستضاف أولمبياكوس منافسه الأذربيجاني لملاقاته في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد مادي كامارا في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالتي طرد أولهما كان لكامارا في الدقيقة 43.

فيما طُرد ميرت سيليك من نيفتشي باكو في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس من البداية وحتى استبداله في الدقيقة 78 بأجويبو كامارا.

وسيحل الفريق اليوناني ضيفا على نيفتي باكو الأربعاء المقبل لملاقاته في لقاء الإياب.

ويحتاج الفريق اليوناني للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات.

أما حال الهزيمة بفارق هدف مهما كانت النتيجة فسيلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

يذكر أن دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري تم خلاله إلغاء قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين وبالتالي فالاحتكام سيكون للنتيجة النهائية.