في ظهور مصطفى محمد الأوروبي الأول.. أخطاء موسليرا تكلف جالاتاسراي خسارة خماسية أمام إيندهوفن

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 22:56

كتب : إسلام أحمد

ماريو جوتزة - إيندهوفن - جالاتاسراي - دوري أبطال أوروبا

في ظهور مصطفى محمد الأوروبي الأول، سقط جالاتاسراي أمام إيندهوفن بنتيجة 5-1 في ملعب فيليبس ستاديون بذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا.

سجل الأهداف: إرين زاهافي (هاتريك) وماريو جوتزة لإيندهوفن، فيما سجل إيمري كيلينتش هدف الضيوف الوحيد.

وسيلتقي الفريقان مجددا الأربعاء المقبل على ملعب تورك تيليكوم أرينا معقل جالاتاسراي.

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ويحتاج جالاتاسراي الفوز بأي نتيجة بفارق هدفين مع إلغاء قاعدة الهدف خارج القواعد من أجل تعديل النتيجة في الإياب، إذ أن نتيجة 4-0 في الإياب تعني التعادل دون العودة للقاعدة الهدف خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا.

الفائز سيلتقي في الدور المقبل مع الفائز من مباراة سليتك الأسكتلندي وميتييلاند الدنماركي.

فيما سينتقل الخاسر إلى الدور الأوروبي وسيواجه سان جونستون الأسكتلندي.

التشكيل

قاد الهولندي ريان بابل تشكيل الفريق الهولندي، بينما جلس راديميل فالكاو ومصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

في المقابل بدأ إرين زاهافي أساسيا في الهجوم ومن خلفه الألماني ماريو جوتزة.

وصف المباراة

بداية اللقاء لم تكن متوقعة، الكرة تعود لفيرناندو موسليرا الذي يفشل في استلام الكرة ويخطفها إرين زاهافي وسدد في الشباك معلنا هدف اللقاء الأول.

ضغط إيندهوفن تواصل وفي الدقيقة الرابعة كاد يوربي فيرتسين أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

هدأت أحداث المباراة قليلا مع محاولات هولندية غير مكتملة، إلا أن جالاتا سراي بدأ دخول أجواء اللقاء في الدقيقة 21 برأسية من ريان بابل مرت بجوار القائم من ركلة ركنية.

في الدقيقة 24 عاد أصحاب الأرض للتهديد وكاد أندري راماليو أن يسجل هدفا رائعا لإيندهوفن بمقصية رائعة من داخل المنطقة لكنها تحولت لركنية بعدما ارتطمت بالدفاع.

وقبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول أضاف إرين زاهافي الهدف الثاني بعد عرضية من نوني ماديوك ليودع الكرة في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 41 قلص إيمري كيلينتش النتيجة برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى بأقدام عمر بيرام.

الشوط الأول انتهى بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض.

بداية الشوط الثاني كانت قوية لأصحاب الأرض فسجل الألماني ماريو جوتزة الهدف الثالث لإيندهوفن من لعبة ثلاثية وتلقى بينية وسدد على يسار الحارس.

فاتح تريم أجرى 3 تغييرات بعد مرور 60 دقيقة من بداية اللقاء، فأشرك سفيان فيجولي ومصطفى محمد ويونس أجكون.

وكاد إبراهيم سنجاري أن يسجل هدفا رابعا لأصحاب الأرض لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس الأوروجوياني.

عادت أجواء المباراة مرة أخرى للهدوء، في الدقيقة 74 تحصل ماركاو على بطاقة صفراء بعد عرقلة ماريو جوتزة.

وفي الدقيقة 78 تحصل كريستيان لوينداما مدافع جالاتاسراي بعد تدخل قوي على زاهافي.

لوينداما كاد أن يقلص الفارق لكن رأسيته مرت بعيدة عن مرمى الفريق الهولندي في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 84 سجل زاهافي الهدف الثالث له والهاتريك في شباك موسليرا بعدما راوغ الحارس الأوروجوياني.

ومثلما بدأ موسليرا في بداية اللقاء أخطئ في النهاية واستقبل الهدف الخامس بعدما فشل في الإمساك برأسية جوتزة لتسكن الشباك.

لتنتهي معها المباراة بنتيجة كبيرة في ظهور مصطفى محمد الأول أوروبيا.

دوري أبطال أوروبا أيندهوفن جالاتاسراي
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