ماركا: ريال مدريد يريد ضم جوريتسكا مجانا مثل ألابا

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع ليون جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ لكنه سيكرر سيناريو ضم زميله السابق ديفيد ألابا.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن ريال مدريد أبلغ اللاعب الألماني أنه لو أراد الانتقال إليهم فعليه رفض تجديد تعاقده مع بايرن.

وينتهي تعاقد جوريتسكا مع بايرن بنهاية الموسم المقبل وحينها يحق له الانتقال لأي ناد مجانا.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يرغب في دعم خط وسط الفريق في ظل وصول لوكا مودريتش لسن الـ35 وتوني كروس لـ31 عاما.

وفشل بايرن في تجديد تعاقد اللاعب صاحب الـ26 عاما خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد يتابع موقف اللاعب الألماني عن كثب أملا في الظفر بخدماته.

وكان ريال مدريد ضم ألابا من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر الصيف الجاري.

وانضم جوريتسكا إلى بايرن ميونيخ من شالكة في عام 2018.