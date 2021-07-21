الإعارة الثالثة.. إنتر يعير دالبرت إلى كالياري

أعلن نادي إنتر الإيطالي إعارة إستيفانو دالبرت لصفوف كالياري لمدة موسم.

وأوضح النادي في بيانه أحقية كالياري في شراء الظهير الأيسر البرازيلي.

دالبرت انضم لصفوف إنتر في صيف 2017 مقابل 21 مليون يورو قادما من نيس الفرنسي.

📄 | ANNOUNCEMENT Dalbert has joined Cagliari👇https://t.co/zdgNaeNch0 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) July 21, 2021

وبعد موسمين بقميص الأفاعي، انضم لصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة موسم 2019-2020 صنع خلالها 9 أهداف خلال 34 مباراة

ثم أعير الموسم الماضي لصفوف ستاد رين الفرنسي واكتفى بالمشاركة في 18 مباراة، لتصبح تلك الإعارة الثالثة للمدافع البرازيلي.

ولعب دالبرت بقميص إنتر 26 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

وأصبح دالبرت خامس لاعب ينضم لصفوف الفريق السرديني بضم كيفين ستروتمان والسلوفاكي أدم أوبرت والإيطالي جابريلي زابا والروماني رزفان مارين.

كما رحل دالبرت من صفوف إنتر بعد أشرف حكيمي وماتيو بوليتانو وأنطونيو كاندريفا وريجوبرتو ريفاس ودانييلي باديلي وجواو ماريو وأشلي يونج.