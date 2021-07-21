موسيماني.. حكاية رجل ماكر يهدد عرش جوزيه في الأهلي

بداية الحكاية – سبتمبر 2019

أعلن النادي الأهلي تولي ريني فايلر القيادة الفنية للفريق وسط تساؤلات عديدة من جماهير الأهلي حينها عن سبب اختيار المدرب السويسري.

397 يومًا هي الفترة التي قضاها السويسري داخل جدران النادي انقسمت الي نصفين؛ النصف الأول ما قبل الكورونا وهو ما أجاد فيه السويسري وغير من شكل الأهلي تمامًا خاصة على مستوي الأجنحة وخلق خطورة كبيرة للفريق الأحمر عن طريق حسين الشحات ومحمد هاني في ناحية وعلي معلول ورمضان صبحي في الناحية الأخرى وحقق بطولة السوبر وبطولة الدوري العام وحقق مسيرة جيدة جدًا للفريق وانتصارات متتالية حتي جاءت الكورونا.

ما بعد الكورونا اختلف الحال وأصبح المدير الفني السويسري منشغلًا بأسرته وبالظروف العالمية وأصبح غير قادرًا على المعيشة في مصر وأثر ذلك على مستوي الفريق بشكل واضح حتي أعلن الأهلي رحيل السويسري.

حلم موسيماني – أكتوبر 2020

أصبح الأهلي في موقف حرج بعد اقتراب فايلر من الرحيل فكان عليه التفكير في البديل وهنا جاءت الاختيارات إما مدير فني مصري أو البحث عن مدير فني جاهز للسفر وسط الظروف الحالية وعلى معرفة بالقارة الافريقية خاصة أن الفريق يمر بمباريات حاسمة مثل مواجهة الوداد في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وهنا جاء الاختيار على بيتسو موسيماني الذي صنع تاريخًا كبيرًا مع صنداونز على مدار ثمانية مواسم توج خلالها بكل البطولات بما فيها دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك للمرة الأولي في تاريخ النادي.

وتعتبر فترة موسيماني هي الفترة الذهبية لصنداونز لكن جاء التحدي الأكبر بتولي الإدارة الفنية للأهلي وهو ما ذكره في المؤتمر الصحفي الأول له أن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة له.

موسيماني بعد توليه المهمة صرح بأنه لن يغير أي شيء خاصة الخطة التي يتبعها الفريق 4-2-3-1 رغم أن موسيماني محب لخطة 4-4-2 وكان يتبعها مع صندوانز بوجود مورينا وسط أيمن وثنائي ارتكاز Double 6 كيكانا وجالي وزواني وسط أيسر وثنائي هجومي فيلا كاتزي وسيرينو لكن لم يكن الوقت متاحًا لأي تغيير فأبقي بيتسو على 4-2-3-1.

إثبات الذات – نوفمبر 2020

حقق موسيماني لقب الدوري بعد إدارة عدد بسيط من المباريات ما بعد فايلر وهو إنجاز يُحسب لفايلر بالطبع.

بعدها حقق موسيماني انتصارًا غاليًا ذهابًا وايابًا على الوداد الذي كان يواجهه الأهلي في لقاء ثأري للأخير بعد نهائي 2017 وتفوق موسيماني خارجيًا بفضل تعليمات لأفشة في الضغط على يحيي جبران الذي لا يلعب في مركز المدافع وهو ما تحقق.

بعد ذلك فاز موسيماني على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي إفريقي مصري بقدم أفشة الذي توهج على يد موسيماني بعدما كان حبيس دكة فايلر في أسابيعه الأخيرة وهو شيء يحسب للجنوب إفريقي بالطبع.

أفشة في آخر 8 مباريات مع فايلر شارك في 472 دقيقة سجل هدفل وصنع آخر بينما في أول 8 مباريات بعد تولي موسيماني إدارة الفريق شارك في 637 دقيقة وسجل 3 أهداف وصنع 5 بينها هدف قاتل للأهلي في مرمي الزمالك أهدي الأهلي لقبًا غاليًا.

بعد التتويج الافريقي أصبح يؤمن الأهلي أن لديه مدير فني ماكر يقود الفريق إلي منصات البطولات وأنهي موسيماني الفترة الذهبية بالفوز ببطولة كاس مصر على حساب فريق طلائع الجيش ليبدأ الموسم الجديد دون أي اختيارات فنية من جانبه.

برونزية العالم – فبراير 2021

بعدما حقق الأهلي غايته محليًا أصبح الفريق في تحد جديد لكنه خارج حدود القارة هذه المرة في مواجهة كبار العالم.، بدأها بمواجهة الدحيل الذي يمتلك ترسانة لاعبين ممتازين وتفوق موسيماني على نظيره صبري لاموشيه بعدما بدء مباراته بنفس التكتيك دون تغيير واضطر لاموشيه حينها للتغيير ولم يبدأ بمهاجمه معز علي على حساب لاعب زائد في الوسط ليسجل الأهلي هدفًا في الشوط الأول ويفوز بالمباراة رغم محاولات لاموشيه للتعديل.

وواجه الأهلي بايرن ميونيخ في قبل نهائي المونديال ليؤدي مباراة في ظل الموارد المتاحة ويتعرض الاهلي للهزيمة الاولي بعد 22 مباراة مع موسيماني دون خسارة ويحقق الأهلي بعدها البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح ليعادل موسيماني إنجاز الجيل التاريخي للأهلي بتحقيق برونزية العالم.

التذبذب والقلق – ربيع 2021

احتفالات ومباركات بعدها ينتقل الاهلي إلي تنزانيا لمواجهة سيمبا الفريق متوسط المستوي ليتعرض المارد الأحمر لهزيمة مفاجئة أمام الفريق التنزاني يتبعها بتعادل مع فيتا كلوب في القاهرة ليشعر الكل بالقلق مع عدد من الإخفاقات في الدوري الممتاز سواء بالهزيمة أمام غزل المحلة وسموحة أو التعادل مع الجونة سبقها تعادل مع البنك الأهلي ومع بيراميدز مع وجود إرهاق كبير على اللاعبين وعدم وجود أداء فني قوي.

وأصبح موسيماني أمام مدفع الانتقادات من الجماهير وأحيانًا من بعض المسئولين داخل قناة النادي نفسها وللبعض أسبابهم بسبب عدم استغلال الفرص حيث أهدر الأهلي فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب في القاهرة وسجل هدفين فقط من أصل معدل أهداف متوقعة XG = 8.8 وبالمثل التعادل في مباراة البنك الأهلي سدد الأهلي 25 تسديدة منها 2 فقط على المرمي وتعادل سلبيًا رغم وصول أهدافه المتوقعة الي 3.7 .

بداية من نصف يناير وحتي بداية مايو سجل حسين الشحات هدفين وصنع هدفًا واحدًا خاض خلالها 11 مباراة مع الفريق وخلال موسم الأهلي بالكامل في دوري أبطال إفريقيا سجل الشحات هدفًا واحدًا ولم يصنع أي أهداف.

أما طاهر محمد طاهر فمنذ بداية العام وحتي الان سجل هدفين وصنع هدفا في بطولة الدوري وسجل ثلاثة أهداف في إفريقيا.

كل ما سبق يبرز معاناة بيتسو مع أجنحة الفريق.

إفريقيا كلاكيت ثاني مرة – مايو 2021

عاد موسيماني من جديد للطريق الصحيح بفوز خارج الأرض على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في مباراة عدل فيها موسيماني من التكتيك الي 4-4-2 للتغلب على ضعف دور الأجنحة سواء في الناحية الهجومية أو الدفاعية وباغت فيتا وسط جماهيره وفاز بثلاثية لكن ظهر دور أفشة في مركز الوسط الأيمن غير مناسب إلي حد كبير خاصة على الناحية الدفاعية فعاد موسيماني مرة أخري الي 4-2-3-1 في مباراة سيمبا الأخيرة في دوري المجموعات بعد ضمان التأهل في المركز الثاني.

أوقعت القرعة الاهلي في مواجهة صنداونز ليكون موسيماني صديق الأمس منافس اليوم واستطاع الأهلي تخطي عقبة الفريق الأقوي في إفريقيا بعد الفوز في القاهرة والتعادل في جنوب إفريقيا.

في مباراة القاهرة ترك موسيماني الكرة لصنداونز واعتمد على الهجمات المرتدة واستطاع التسجيل في القاهرة هدفين مقابل 1.6 أهداف متوقعة أي ان الأهلي سجل أكثر من المتوقع وفي مباراة العودة أجري بيتسو تغييرا بإشراك رامي ربيعة في مركز الوسط المتأخر ليغلق أمام زواني وسيرينو أي مساحة للاختراق من العمق ويتعادل الأهلي إيجابيا ويتأهل لقبل النهائي.

ليطير الفريق بعدها إلي قطر ليخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان ويحقق موسيماني لقبه الرابع بعد الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا ليواصل الفوز بكل البطولات التي خاضها مع الفريق ويعود لمواجهة الترجي ليفوز عليه ذهابًا وايابًا بتكتيك ممتاز بدور محوري لحمدي فتحي أمام الترجي ذهابًا وايابًا كلاعب وسط متأخر وفي أحيان كثيرة يعود كمدافع ثان بجوار بدر بانون مع ترك الحرية لأيمن أشرف في الزيادة خلال بناء الهجمات ليخرج بفوز مستحق في رادس ونتيجة ثقيلة في القاهرة ويتأهل الأهلي لنهائي افريقيا للمرة الرابعة خلال 5 سنوات وهو رقم جديد على القارة الإفريقية.

الإيجابية الأخرى لموسيماني هي الدور المشترك بين حمدي فتحي وديانج، الثنائي لا يقارن بالآخر حيث لكل منهما طريقة ودور.

المالي ديانج يجيد اللعب أمام الفرق الكبرى وأمام الفرق التي تلجأ للاستحواذ فيستطيع ديانج اقتناص الكرات لأنه لاعب مُدمر لهجمات الخصم من الدرجة الأولي ويجيد التحرك وكسر خطوط عن طريق الركض والاختراقات التي يقوم بها أثناء الخروج بالكرة وتمريرها، وصنع ديانج أهدافا مثل هدف محمد شريف في مرمي الترجي.

أما حمدي فتحي فيجيد السيطرة على الكرة واللعب عندما يكون الاستحواذ مع الأهلي ويقوم بعمل تمريرات مفتاحية وتمريرات غير متوقعة على أعلي مستوي فالخلاصة ان لديك لاعب ممتاز بالتحرك بالكرة والأخر ممتاز بدون الكرة وفي الكرات الرأسية.

وعلى موسيماني التوزيع في الأدوار حسب كل منافس وهو ما أجادة بنسبة 100%.

الدوري مرة أخرى – يونيو 2021

عاد موسيماني من جديد لبطولة الدوري ليخوض منافسات الدوري بدأها بمباراة غريبة أمام بيراميدز الذي تعادل أمام الاهلي بخطأ فج للشناوي ليدافع موسيماني عن لاعبيه أمام الاعلام ويعود بعدها بعد راحة سلبية بالفوز على سموحة والمقاولون والمقاصة بأداء متميز وتنويع في خطط اللعب والتكتيك حيث عاد مرة أخري الي 4-2-3-1.

ويحسب له العديد من الأشياء أبرزها عودة الشحات لجزء من مستواه حيث سجل هدفين وصنع هدفا في مباراتين فقط وأجري خلال المباريات تغييرات ذات طابع هجومي أبرزها نزول بواليا بدلا من المدافع ياسر إبراهيم أمام المقاولون العرب ليقلص موسيماني الفارق أمام الزمالك المتصدر قبل خوض النهائي الإفريقي.

العاشرة من الدار البيضاء – يوليو 2021

الدار البيضاء في المغرب كانت هي الجهة التالية لموسيماني ليقرر اصطحاب الفريق بالكامل ويخوض مباراة ممتازة أمام فريق جيد نسبيًا أخرج الوداد في قبل النهائي ويمتلك لاعبين جيدين لكن بتكتيك ممتاز واستغلالًا لأخطاء مدربه ستيوارت باكستر استطاع موسيماني التتويج باللقب العاشر للأهلي والثالث له ليعادل إنجاز مانويل جوزيه بالفوز بالبطولة ثلاثة مرات.

وأصبح موسيماني أمام إنجاز جديد بتحقيق البطولة لثلاثة مرات على التوالي اذا ما استطاع الفوز بالبطولة النسخة المقبلة ويفوز محمد شريف بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف وفي نفس الوقت يتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري العام برصيد 15 هدفًا وهنا يأتي الفضل لموسيماني الذي وثق في شريف حتي وإن كان أخطأ في وضعه على مقاعد البدلاء وأسند المهمة لبواليا رغم توهج شريف لكنه عاد للطريق الصحيح مرة أخري.

السير موسيماني – يوليو 2021

السير موسيماني هو اللقب الجديد لموسيماني لدي جماهير الأهلي بعدما فاز بكل البطولات التي خاضها وهو أمام فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي إذا فاز ببطولة الدوري والكأس والسوبر المصري لنسختين متتالين ليجمع كل الألقاب في موسمين متتاليين وهو ما لم يحدث في تاريخ الأهلي إذا ما استبعدنا كأس العالم للأندية بالطبع وكل ذلك بدون فترة إعداد وبدون أي اختيارات فنية للاعبين.

291 يومًا هي عمر موسيماني مع الأهلي، حقق 5 بطولات بينها بطولتين دوري أبطال إفريقيا بنسبة 100%.

الداهية موسيماني أصبح مصدر ثقة كبيرة لدي جماهير الأهلي وأصبحوا يلقبونه بجوزيه الجديد.. فهل يكون موسيماني جوزيه الجديد أم يكون السير بيتسو موسيماني صاحب أكبر إنجازات في تاريخ الأهلي؟