سيميوني: ساؤول قد يرحل عن أتليتكو لهذا السبب

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 21:08

كتب : FilGoal

ساؤول نيجويز - أتلتيكو مدريد - إشبيلية

كشف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عن السبب الذي قد يدفع بلاعب الفريق ساؤول نيجويز للرحيل عن الروخيبلانكوس الصيف الجاري.

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وقال المدرب الأرجنتيني لصحيفة "أس" الإسبانية اليوم الأربعاء: "الموسم الماضي تحدث ساؤول معنا وعما يحتاجه ويشعر به".

وواصل "لقد طلب ساؤول أن يلعب في مركز يشعر فيه بأهمية أكبر لدوره مع الفريق".

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وتابع "أنا أعتقد أن ساؤول أصبح ما هو عليه حيث يلعب في كل مكان ولكن هو أو بعض من حوله يشعرون بأن ذلك أمر سلبي".

وشدد سيميوني "ساؤول لاعب هام جدا لأتليتكو لأنه يستطيع اللعب كظهي أو جناح أو لاعب خط وسط هو يعطينا خيارات كثيرة نعتمد فيها عليه"

وواصل "هو لاعب يؤدي ما يحتاجه منه المدرب ويؤديه بشكل جيد للغاية لكننا لا نستطيع أن نضع جانبا ما يثار حول مستقبله".

وأتم سيميوني حديثه "إن كان على ساؤول الرحيل فسنقوم باحتضانه ونتمنى له الأفضل ونظل أصدقاء سواء انتقل إلى برشلونة أو إلى مكان آخر".

وربطت التقارير الصحفية ساؤول بالانتقال إلى برشلونة مع عودة أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد بيد أن بعض التقارير الأخرى ذكت أن الصفقة فشلت لعدم اتفاق الناديين حول طريقة التبادل ومن يتحمل راتب اللاعب الفرنسي.

فيما ذكرت بعض التقارير الإنجليزية رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ساؤول.

وشارك ساؤول مع أتليتكو مدريد في 337 مباراة سجل خلالهم 43 هدفا وصنع 19 آخرين ومازال تعاقد صاحب الـ26 عاما مع النادي مستمرا لخمس سنوات مقبلة.

ساؤول أتليتكو مدريد سيميوني
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