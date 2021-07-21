انتهت دوري الأبطال - إيندهوفن (5) (1) جالاتاسراي.. خسارة كبيرة

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيندهوفن وجالاتاسراي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ويجلس مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي على دكة البدلاء.

وتقام المباراة على ملعب فيليبس ستاديون معقل الفريق الهولندي.

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نهاية اللقاء

ق 87: جوووووول خامس رأسية من جوتزة يفشل موسليرا في التعامل معها وتسكن الشباك.

ق 84: جوووووول رابع زاهافي يتحصل على الكرة وينفرد ويراوغ الحارس ويسدد معلنا عن هدف إيندهوفن الرابع.

ق 74: بطاقة صفراء لكريستيان لوينداما مدافع جالاتاسراي.

ق 71: بطاقة صفراء لماركاو مدافع جالاتاسراي.

ق 60: 3 تغييرات لجالاتاسراي: خروج ريان بابل وأردا توران وأبالاسان أوزتورك، ومشاركة سفيان فيجولي ومصطفى محمد ويونس أجكون.

ق 51: جووووول ماريو جوتزة يسجل هدف إيندهوفن الثالث بعد تمريرة ثلاثية ويودعها مقوسة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووووول عرضية من عمر بيرام يسجلها إيمري كلينيتش برأسية في الشباك.

ق 35: جوووووول ثاني، إرين زاهافي يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من نوني ماديوك يودعها الأول في الشباك.

ق 24: ركنية هولندية تصل إلى راماليو الذي يسدد بضربة مزدوجة لكنها ترتطم برأس الدفاع وتتحول لركنية.

ق 21: أولى محاولات جالاتاسراي من ركنية وارتقى لها بابل لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

ق 20: محاولات غير مكتملة للفريق الهولندي.

ق 4: بوربي فيرتسين يتسلم الكرة داخل المنطقة ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 2: جووووووووول مبكر للغاية، إيرن زاهافي يتقدم بالهدف الأول مبكرا لإيندهوفن بعد خطأ فادح من موسليرا في استلام الكرة.

بداية اللقاء

مصطفى محمد جالاتاسراي دوري أبطال أوروبا
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