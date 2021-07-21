طوكيو 2020 - داني ألفيش: أنا مثل بنجامين باتون

وصف داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل الأولمبي نفسه بـ "بنجامين باتون" قبل بداية مشوار السامبا في أولمبياد طوكيو 2020.

وبنجامين باتون هو بطل فيلم "الحالة المحيرة لـ بنجامين باتون"، إذ يُولد مسنا ويقضى حياته يعود بالعمر حتى يموت رضيعا.

وقال ألفيش لاعب ساو باولو في المؤتمر الصحفي: "أنا مثل بنجامين باتون، أنتقل من الأكثر إلى الأقل".

وأضاف "وجودي هنا خاص جدا بالنسبة لي. ضربت الشعاع مرتين وحدث ذلك في المرة الثالثة. ممتنا للثقة والعمل المنجز طوال حياتي المهنية. لدي روح شابة جدا".

وأكمل "بغض النظر عن القصة التي لديك، تكون المرة الأولى دائما مميزة. نحن في تجربة متساوية في الغالب، لأنني لم أشارك مطلقا في مثل هذا الحدث الضخم والعملاق مثل هذا".

وأردف "بقدر ما عشت أشياءً رائعة ومميزة، في المرة الأولى دائما كان لدي فراشات في معدتي، عصبية جيدة وصحية".

وأتم "آمل أن يكون مستواي ليس فقط على قدر المنافسة، ولكن أيضا مع فريقي".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة ويستهل مشواره بمواجهة ألمانيا.

ومن ثم سيواجه السامبا كل من كوت ديفوار والسعودية.

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