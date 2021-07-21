قائمة الأهلي – تصعيد حمزة علاء.. تواجد كوكا ومتولي أمام البنك الأهلي

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

صور تتويج الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المستدعاة للقاء البنك الأهلي غدا الخميس.

ويواجه الأهلي منافسه البنك الأهلي في ملعب الأهلي WE السلام في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة تواجد الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في ظل انضمام محمد الشناوي لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في الدفاع: ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- بدر بانون- أيمن أشرف- محمود وحيد- علي معلول- محمد هاني- محمود متولي- سعد سمير

في الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد نبيل "كوكا"- محمود عبد المنعم "كهربا- جونيور أجايي

في الهجوم: والتر بواليا- محمد شريف- مروان محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

الأهلي في الدوري البنك الأهلي
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