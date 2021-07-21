مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي ضد أيندهوفن

يجلس مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة أيندهوفن الهولندي في ملحق التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق التركي ضيفا على منافسه الهولندي في ملعب فيليبس في هولندا لملاقاته ضمن منافسات ملحق التصفيات الثانية.

وحال الفوز في مجموع المباراتين فسيتأهل الفائز لمرحلة التصفيات الثالثة ثم مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات.

وكان جالاتا سراي رفض تواجد مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو 2020 رفقة منتخب مصر لحاجته لتواجده في مواجهتي أيندهوفن.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول.