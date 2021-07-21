الخطيب يحضر مران الأهلي قبل استئناف مباريات الفريق بالدوري

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على متابعة مران الفريق الأول الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وقطع الخطيب إجازته لعيد الأضحى من أجل متابعة مران الفريق استعدادا للقاء البنك الأهلي واطمئن على كافة الاستعدادات قبل اللقاء.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري بدون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي وذلك أمام البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان.

ويتواجد من الأهلي في صفوف المنتخب الأولمبي كل من محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام".

وخاض الأهلي تدريبات قوية تخللها محاضرة فنية من بيتسو موسيماني للاعبين وانتهى المران بتقسيمة بينهم.

وواصل وليد سليمانج خوض برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة وأدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتقام المباراة غدا الخميس في ملعب الأهلي WE السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.