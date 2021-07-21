علي الصاوي (1) – يتحدث لـ في الجول عن الكاراتيه "الوهمي".. وكيفية احتساب النقاط

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 18:47

كتب : محمد سمير

علي الصاوي - كاراتيه

يشارك علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 في فئة الكوموتيه.

فما هو الكوموتيه وما هو الكاتا؟ وما معنى كلمة الكاراتيه الوهمي؟

وتحدث علي الصاوي لـFilGoal.com قائلا: "في الكاراتيه هناك فئتين هما كوموتيه وكاتا".

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وواصل "الكاتا هو عبارة عن حركات فنية يؤديها اللاعب ويتخيل فيها أنه يدافع عن نفسه، هو أشبه بكاراتيه وهمي".

وتابع "يختار كل لاعب الكاتا المميز فيه والحكام يقومون بالتقييم وصاحب أعلى الدرجات يفوز".

وعن كيفية احتساب النقاط في الكوموتيه قال: "يوكو يعني نقطة وزاري نقطتين وإيبون ثلاث نقاط".

وواصل علي الصاوى حديثه "يقف حكم في المنتصف بين اللاعبين اللذين يرتدي أحدهما اللون الأحمر والآخر الأزرق ومن يحصل على نقطة يشترط أن يرفع حكمين العلم بلون حزامه".

وعن كيفية تعامله مع الضغط قال: "أفصل نفسي تماما عن كل شيء سواء النقد أو المدح لأركز في البطولة وأحقق هدفي بالظفر بميدالية".

شاهد المزيد في الفيديو.

كاراتيه طوكيو 2020 علي الصاوي
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