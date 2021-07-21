مجاهد للاعبي الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا: نثق فيكم رغم صعوبة المجموعة.. ولم ندخر جهدا من أجلكم

وجه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة رسالة للاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل ساعات من ملاقاة إسبانيا مؤكدا ثقته الكاملة فيهم وفي قدرتهم على إسعاد الجماهير.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة إسبانيا في افتتاح مبارياته بأولمبياد طوكيو 2020 حيث يقع في المجموعة الثالثة بجوار كل من الأرجنتين وأستراليا.

وقال مجاهد: "نثق فيكم ونعلم جيدا أن القرعة أوقعتنا في أقوى مجموعة بالبطولة في ظل تواجد بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية معنا بالإضافة لأستراليا التي لا يستهان بها".

واستدرك "لكنكم أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق ويقع عليكم عبء تمثيل القارة بأفضل شكل أمام العالم".

وواصل "نثق في إمكاناتكم وقدراتكم على إحداث الفارق وتشريفنا وإسعاد الجمهور المصري".

وأضاف مجاهد "لدينا أمل كبير فيكم وهو الأمر الذي جعل من تلبية كل احتياجاتكم أمر حتمي لدى اتحاد كرة القدم وكل شيء تم إنفاقه كان واجب علينا".

وتابع "لم نتردد لحظة في حجز طائرة خاصة كي يسافر بها المنتخب لليابان وتأمين رحلة انضمام لاعبي الأهلي من المغرب إلى طوكيو وهو ما يعكس التعاون بين الاتحاد وكافة الأندية المصرية".

ولم تكن كل الملايين التي صرفها اتحاد الكرة على الفريق منذ نشأته حتى الآن إلا واجب حتمي عليه كاتحاد وأنتم تحملون علم بلادكم كسائر المنتخبات الوطنية وثقة في هذا الفريق وجهازه الفني ولاعبيه، وقدرتهم وامكاناتهم.

وشدد "يجد اتحاد الكرة سعادة بالغة وهو يؤدي لمنتخباته الوطنية كل هذه الأمور كما اعتاد رافعًا عن كاهل الدولة أي أعباء تخص كرة القدم، وهو أمر واجب علينا".

وكان اتحاد الكرة قرر سفر طاقم المنتخب الأولمبي بالكامل إلى طوكيو مع كل معداته الفنية والطبية على نقفته بالإضافة لصرف مستحقات ومكافآت الجميع بما فيها المباريات الودية التي خاضها الفريق الشهر الماضي.

وتنطلق مباراة مصر وإسبانيا في تمام التاسعة والنصف صباح يوم الخميس.