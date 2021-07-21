طاقم حكام أردني لمباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد

أسندت لجنة حكام منافسات كرة القدم لـ أولمبياد طوكيو، مباراة مصر وإسبانيا في افتتاح منافسات الرجال في الدورة لطاقم حكام أردني.

وسيدير أدهم مخادمة الحكم الأردني، اللقاء كحكم ساحة.

ويعاونه أحمد الرالي، ومحمد الكلاف كحكمين مساعدين.

وسيتواجد الياباني هيرويوكي كيمورا كحكم رابع، فيما سيتولى دامجار دامكوفا الحكم التشيكي إدارة تقنية الفديو، ويعاونه الإيطالي جوي ريتزولي.

أدهم مخادمة (34 عاما) سبق وأدار مباراة في كأس آسيا عام 2019 بين الإمارات والبحرين في دور المجموعات.

وسبق لـ مخادمة إدارة مباريات أيضا في كأس العالم تحت 19 سنة في بولندا عام 2019.

وتلتقي مصر مع إسبانيا صباح غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.