توتو ميركاتو: يوفنتوس يحدد سعر بيع ديميرال لـ إيفرتون

حدد يوفنتوس السعر المطلوب للتخلي عن ميريح ديميرال مدافع الفريق لنادي إيفرتون.

وحسب صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس حدد مبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن ديميرال إلى إيفرتون.

يوفنتوس ضم ديميرال من ساسولو عام 2019 مقابل 18 مليون يورو، والآن يريد بيع المدافع الدولي مقابل 40 مليون.

صاحب الـ23 عاما عاد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم الماضي، لكنه شارك في 15 مباراة فقط طيلة الموسم.

المدافع الدولي يملك 24 مباراة رفقة منتخب تركيا، وكان ضمن قائمة تركيا للمشاركة في يورو 2020، والتي ودعت البطولة من الدور الأول بعد مشاركة سيئة.

التقرير كشف بأن رافائيل بينيتيث يريد تدعيم دفاع إيفرتون، ويرى في ديميرال الحل الأمثل.

وتولى بينيتيث تدريب إيفرتون هذا الصيف خلفا لـ كارلو أنشيلوتي الذي عاد لتدريب ريال مدريد.