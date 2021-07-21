توتو ميركاتو: يوفنتوس يحدد سعر بيع ديميرال لـ إيفرتون

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - يوفنتوس

حدد يوفنتوس السعر المطلوب للتخلي عن ميريح ديميرال مدافع الفريق لنادي إيفرتون.

وحسب صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس حدد مبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن ديميرال إلى إيفرتون.

يوفنتوس ضم ديميرال من ساسولو عام 2019 مقابل 18 مليون يورو، والآن يريد بيع المدافع الدولي مقابل 40 مليون.

أخبار متعلقة
تقارير: يوفنتوس يدخل السباق مع أتليتكو مدريد وباريس من أجل هندرسون موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يريد استعادة بيانيتش مجانا تقرير إيطالي: مانشستر سيتي يريد 51 مليون إسترليني لترك جيسوس لـ يوفنتوس تقارير: يوفنتوس يرغب في ضم إيكاردي من باريس

صاحب الـ23 عاما عاد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم الماضي، لكنه شارك في 15 مباراة فقط طيلة الموسم.

المدافع الدولي يملك 24 مباراة رفقة منتخب تركيا، وكان ضمن قائمة تركيا للمشاركة في يورو 2020، والتي ودعت البطولة من الدور الأول بعد مشاركة سيئة.

التقرير كشف بأن رافائيل بينيتيث يريد تدعيم دفاع إيفرتون، ويرى في ديميرال الحل الأمثل.

وتولى بينيتيث تدريب إيفرتون هذا الصيف خلفا لـ كارلو أنشيلوتي الذي عاد لتدريب ريال مدريد.

يوفنتوس إيفرتون ميريح ديميرال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجاهد للاعبي الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا: نثق فيكم رغم صعوبة المجموعة.. ولم ندخر جهدا من أجلكم 19 دقيقة | طوكيو 2020
طاقم حكام أردني لمباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد ساعة | طوكيو 2020
توتو ميركاتو: يوفنتوس يحدد سعر بيع ديميرال لـ إيفرتون ساعة | ميركاتو
الأولمبية تكشف تفاصيل حالة كورونا في طوكيو: خبير هولندي لمنتخب الجودو.. وعزل لاعبين احتياطيا ساعة | طوكيو 2020
تقارير: يوفنتوس يدخل السباق مع أتليتكو مدريد وباريس من أجل هندرسون 2 ساعة | ميركاتو
طوكيو 2020 - هزيمة تاريخية في المشاركة الأولى لسيدات زامبيا في كرة القدم 2 ساعة | طوكيو 2020
توك سبورت: أرسنال يجهز عرضا لضم رامسدال 2 ساعة | ميركاتو
تاريخ اليد في الأولمبياد – بداية على العشب الأخضر ومشاركات مصرية 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك