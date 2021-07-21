الأولمبية تكشف تفاصيل حالة كورونا في طوكيو: خبير هولندي لمنتخب الجودو.. وعزل لاعبين احتياطيا

كشف عمرو سليم، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والملحق الإعلامي لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، عن تفاصيل ظهور أول حالة كورونا ضمن البعثة المصرية في اليابان.

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وقال سليم في تصريحات صحفية:" الاجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية، وقد أظهرت اليوم عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم 18 يوليو بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر و كانت كلها سلبية وأيضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية و كذلك المسحتين اللتين خضع لهما يومي19 و20 يوليو في القرية الأولمبية".

واستدرك سليم: "ولكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم أثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة".

وكشف سليم "المدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبين فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال وتم التأكد من سلبية مسحتيهما".

وأضاف "كما قامت اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال بعزل اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة احتياطيا عن باقي الفريق بينما سيقوم مدرب آخر فرنسي الجنسية سيصل مساء اليوم لطوكيو بتدريب اللاعبين واللاعب رمضان درويش الذي وصل الي طوكيو من لحظات قليلة اليوم من معسكر خارج مصر".

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وحتى الآن، وتأكدت إصابة 71 شخصا من المشاركين في أولمبياد طوكيو، ومن بين هؤلاء لاعبون معتمدون.

أولمبياد طوكيو 2020 تأجلت لمدة عام كامل بسبب انتشار وباء كورونا، لتقام هذا الصيف بدلا من الصيف الماضي، وهو التأخير الأول في التاريخ الحديث للألعاب الذي يبلغ 124 عاما.

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