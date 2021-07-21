تقارير: يوفنتوس يدخل السباق مع أتليتكو مدريد وباريس من أجل هندرسون

دخل يوفنتوس سباق المفاوضات لمحاولة ضم جوردان هندرسون قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول قد يضطر لبيع هندرسون هذا الصيف بسبب صعوبة تجديد تعاقده.

ليفربول حاليا هو ثاني أعلى رواتب في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر سيتي، الأمر الذي انعكس على فشلهم بتجديد تعاقد جورجينو فينالدوم لاعب الوسط الهولندي المنتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

عقد هندرسون ينتهي في يونيو 2023 ويتقاضى 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بحسب الصحيفة، فإن مايكل إدواردز المدير الرياضي لم ينجح في الوصول لصيغة مرضية من أجل التفاوض مع اللاعب.

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وفي وقت يمتلك فيه ليفربول لاعبين أمثال محمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، وجوردان هندرسون، وفابينيو، وفيرجيل فان دايك، ونابي كيتا، وشيردان شاكيري، ورييس ويليامز، أوأوكس تشامبيرلين. جميعهم تنتهي عقودهم مع الفريق خلال موسمين.

كل تلك الأمور قد تدفع ليفربول للتخلي عن أحد لاعبيه، ومنهم هندرسون المرشح للرحيل للاستفادة من بيعه ماديا قبل انتهاء تعاقده.

دايلي ميل كشفت بأن باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد بين المهتمين بالتعاقد مع هندرسون في حالة قرر ليفربول بيعه.

وحسب صحيفة "مترو"، فإن يوفنتوس أيضا دخل خط المهتمين بقائد إنجلترا.

هندرسون (31 عاما) يلعب مع ليفربول منذ عام 2011 ولمدة 10 مواسم متتالية قادما من سندرلاند.

وأصبح هندرسون قائدا لليفربول منذ اعتزال ستيفين جيرارد، قبل أن يصبح قائدا لـ إنجلترا.

وكان هندرسون هو قائد إنجلترا في يورو 2020 الأخيرة، والتي حصد فيها منتخب الأسود الثلاثة المركز الثاني.