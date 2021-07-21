توك سبورت: أرسنال يجهز عرضا لضم رامسدال

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

آرون رامسدال حارس شيفيلد يونايتد

يستعد نادي أرسنال لتقديم عرض لضم آرون رامسدال حارس شيفيلد يونايتد.

وحسب موقع Talk Sport الإنجليزي، فإن أرسنال يجهز عرضا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لضم رامسدال.

يأتي عرض أرسنال في ظل امتلاك الفريق لـ بيرند لينو الحارس الألماني، والذي انضم للفريق موسم 2018/2019.

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رامسدال (23 سنة) انضم إلى شيفيلد يونايتد قبل بداية الموسم الماضي قادما من بورنموث.

وشارك رامسدال في 42 مباراة رفقة شيفيلد بالموسم الماضي. حافظ فيهم على شباكه 6 مرات، واستقبلت شباكه 68 هدفا.

وهبط فريق شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي للموسم المقبل.

وكان رامسدال هو حارس منتخب إنجلترا الحاصل على يورو 2017 تحت 19 عاما.

وانضم رامسدال إلى قائمة إنجلترا في يورو 2020 متأخرا بعد إصابة دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد وخروجه من البطولة.

يذكر أن أرسنال باع إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين الأساسي حاليا بالموسم الماضي إلى أستون فيلا مقابل 20 مليون استرليني.

أرسنال شيفيلد يونايتد آرون رامسدال
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