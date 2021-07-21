تاريخ اليد في الأولمبياد – بداية على العشب الأخضر ومشاركات مصرية

كرة اليد هي واحدة من أكثر اللعبات شعبية في مصر، خصوصا حينما يلعب المنتخب.

حب المصريين لكرة اليد يرجع بالأخص للإنجازات التي يحققها المنتخب المصري في المحافل الدولية.

رياضة كرة اليد بدأت لأول مرة في القرن الـ 19، وبدأت اللعبة تحديدا في الدنمارك والسويد وألمانيا، وهو قد يكون أحد أسباب تفوق الثلاثي في اللعبة تاريخيا وحتى الآن.

تأسس الاتحاد الدولي لكرة اليد للهواة في عام 1928 بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام، وأقيمت أول بطولة عالم في عام 1938 في ألمانيا.

وشاركت اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في عام 1936 في برلين وكانت اللعبة حينها تلعب بـ 11 لاعبا وعلى ملاعب كرة القدم، وحصل منتخب ألمانيا على الميدالية الذهبية.

أخذت اللعبة في الاختلاف من حيث الشكل ما بين عامي 1938 وحتى 1966 وفي بطولات عالمية منفصلة، الشكل الأول كان في ملاعب كرة القدم والفريق كان مكونا من 11 لاعب.

والشكل الثاني كان جديدا يلعب بداخل الصالات وكان مكونا من سبعة لاعبين، وكان الإسكندنافيون يفضلون ذلك الشكل.

وبداية من دورة الألعاب الأولمبية 1972 تم اعتماد الشكل الحالي لكرة اليد بداخل الصالات، وأصبحت لعبة أساسية في جميع الدورات حتى الآن.

تاريخ مصر في اللعبة

كرة اليد قد تكون هي اللعبة الجماعية صاحبة الإنجازات الأكبر بالنسبة للمنتخبات المصرية على المستوى العالمي.

وحقق منتخب مصر المركز الرابع في كأس العالم عام 2001 وهي النتيجة الأفضل في تاريخ منتخب مصر للفريق الأول وهو إنجاز لم يتحقق في غيرها من الألعاب الجماعية.

وحقق منتخب مصر المركز السابع في كأس العالم الماضي والذي أقيم في مصر.

أما على مستوى دورة الألعاب الأولمبية، فإن منتخب مصر دائم المشاركة ولكن لم يحصل على أي ميدالية طوال مشاركاته.

وكانت المشاركة الأولى لمصر بدورة الألعاب الأولمبية بفريق كرة اليد في برشلونة عام 1992، ومنذ ذلك الحين لم يغب منتخب مصر لكرة اليد عن دورة الألعاب الأولمبية سوى مرة وحيدة في لندن 2012.

المشاركة الأفضل لمصر في دورة الألعاب الأولمبية كانت في أتلانتا عام 1996، وحصل منتخب مصر على المركز السادس.

أما المشاركة الأسوأ كانت في أولمبياد أثينا 2004 والتي حصل بها منتخب مصر على المركز الـ 12 والأخير.

وفي المشاركة الأخيرة والتي كانت في دورة الألعاب الماضية ريو دي جانيرو 2016 حصل منتخب مصر على المركز التاسع.

ورغم عدم حصول منتخب مصر على أي ميدالية في كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية من قبل، إلا أن هذا العام هو الأكثر تفاؤلا بالنسبة إلى المصريين للحصول على ميدالية، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم الماضي والذي كان قد قاب قوسين أو أدنى للوصول للمربع الذهبي لولا خطأ في اللحظات الأخيرة.

وبسبب امتلاك مصر لجيل يحتوي على العديد من اللاعبين الموهوبين في جميع المراكز سواء الذين يلعبون بالدوري المصري أو المحترفين في الدوريات الأوروبية والذين يصنف بعضهم كواحد من أبرز لاعبي العالم في مراكزهم.