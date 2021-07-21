مصدر بـ اللجنة الأولمبية لـ في الجول: حالة كورونا ضمن البعثة المصرية في طوكيو

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، عن تسجيل حالة كورونا ضمن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com، أن الحالة تخص مدرب لفريق إحدى الألعاب الفردية، وتم عزله في المكان المخصص لذلك.

ويتحفظ FilGoal.com على نشر اسم المدرب أو اللعبة لحين وجود إعلان رسمي من أحد الأطراف المعنية.

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وحتى الآن، وتأكدت إصابة 71 شخصا من المشاركين في أولمبياد طوكيو، ومن بين هؤلاء لاعبون معتمدون.

أولمبياد طوكيو 2020 تأجلت لمدة عام كامل بسبب انتشار وباء كورونا، لتقام هذا الصيف بدلا من الصيف الماضي، وهو التأخير الأول في التاريخ الحديث للألعاب الذي يبلغ 124 عاما.

طالع أجندة كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو من هنا

طوكيو 2020 كورونا
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