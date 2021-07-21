طوكيو 2020 – الجندي لـ في الجول: أبحث عن ميدالية أولمبية.. والتأجيل أفادني

يرى أحمد الجندي لاعب مصر في الخماسي الحديث، أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا، أفاده على المستوى الشخصي.

وقال الجندي في تصريحات لـFilGoal.com: "تأهلت إلى أولمبياد طوكيو من خلال التصنيف العالمي، قبل أن يتأكد تأهلي بالحصول على ثالث العالم في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر".

وأضاف "تأجيل الأولمبياد أفادني بالفعل لأنني تحسنت في كل الرياضات واكتسبت العديد من الخبرات بالنظر لأن عمري حاليا 21 سنة".

الجندي استمر "خلال فترة كورونا لم نستطع التدرب على السباحة بسبب الإغلاق، لكنني وشقيقي الأصغر استلمنا أسلحة من الاتحاد المصري وتدربنا بها في باحة المنزل".

وأتم "أبحث عن ميدالية أولمبية. وإذا لم أحققها في اليابان، سأحاول تحقيقها في باريس بالدورة المقبلة لأن سني مازال صغيرا".

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