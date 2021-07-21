طوكيو 2020 - مواجهات نارية للمصريين في تنس الطاولة

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

عمر عصر

أسفرت قرعة مسابقات فرق الرجال، وفرق السيدات، وزوجي المختلط، في تنس الطاولة، عن مواجهات نارية للمصريين.

ففي فرق الرجال، سيواجه الفريق المصري نظيره الصيني، المصنف الأول في الدور الأول

وفي فرق السيدات، تواجه سيدات مصر نظرائهم الرومانيات المصنف الثامن في الدور الأول.

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وتقام مواجهات الفرق فجر الأول من أغسطس المقبل.

وفي زوجي المختلط، يواجه عمر عصر ودينا مشرف يواجهان لي سانج سو وجيون جين هي من كوريا الجنوبية في دور الـ 16 فجر السبت.

وفي منافسات الفردي، تواجه يسرا حلمي الفرنسية نان جوا ليان في الدور الأول.

ولم تتحدد مواجهات بقية المنافسات الفردية حتى الآن.

طالع أجندة كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو من هنا

عمر عصر طوكيو 2020 تنس طاولة
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