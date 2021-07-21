مؤتمر ألابا – عن ضغط القميص رقم 4 واللعب لـ "أفضل ناد في العالم"

لا يرى ديفيد ألابا، نجم ريال مدريد الجديد، أي ضغط، في ارتداء القميص رقم 4 الخاص بأسطورة النادي الراحل لباريس سان جيرمان، سيرخيو راموس.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتحدث ألابا في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا لريال مدريد: "ريال مدريد أكبر ناد في العالم. يغمرني الفخر كوني هنا. لا أطيق الانتظار لارتداء قميص الفريق".

وأوضح "رقم راموس؟ تحدثت مع النادي حول هذا الأمر. لا يوجد خيار سوى الرقم 4 (بسبب قواعد الدوري الإسباني التي تجبر الأندية على ترقيم اللاعبين من 1 إلى 25)".

وشرح "أعرف ما يعنيه الرقم 4 (الخاص بسيرخيو راموس)، وأتشرف بارتدائه. يمنحني القوة والقيادة ويحفزني".

وأكد "مسؤولية القميص رقم 4؟ راموس لعب هنا لعقد كامل وكان قائدا للفريق. قالوا لي إنه الرقم الوحيد المتاح ولم أرد أن أتحدث مع زملائي الجدد لتغيير رقمي".

وشدد "لم آت إلى مدريد لمقارنة نفسي بالآخرين، أود أن أكون ألابا وأن أستمر في كوني ألابا".

واستدرك "كان لدي عروض أخرى لكن خياري الأول منذ اللحظة الأولى كان الانتقال لريال مدريد. هذا حلم يتحقق".

وأكمل "حزنت لرحيل زيدان، لكنني سعيد بوجود كارلو أنشيلوتي لأن لدينا علاقة عمل رائعة".

وأوضح "ليس لدي مركز مفضل، أنا مرن للغاية في هذا الصدد وهذا ليس سرا".

وكشف "في طفولتي، دائما كانت مدريد في بالي. الأمر مميز بالنسبة لي".

وقال: "نستطيع تقديم كرة قدم رائعة هذا الموسم بالفريق الموجود حاليا".

وأتم "كروس دائما ما تحدث بشكل جيد عن ريال مدريد، بالنسبة لي ولآخرين كثر هذا أفضل ناد في العالم".

وانتقل ألابا لريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ.

وبدأ ألابا مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية فريق أسبيرن النمساوي، قبل أن ينتقل لـ أوستريا فيينا عام 2002.

ولمدة 6 مواسم لعب ألابا لـ أوستريا فيينا وتدرج بين فرق الناشئين والرديف؛ حتى شد الرحال لـ بايرن ميونيخ عام 2009.

مع بايرن، بدأ ألابا في صفوف فريق دون 19 عاما، قبل يتم تصعيده للفريق الرديف عام 2010، ليستمر لـ6 أشهر وينتقل بعدها لفريق هوفينهايم على سبيل الإعارة في يناير 2011.

وبنهاية الموسم عاد ألابا من جديد ليتم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ عام 2011 وحتى 2021، حظى ألابا بمسيرة رائعة رفقة بايرن ميونيخ.

حيث شارك في 431 مباراة ولعب في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع.

تنوع مراكز ألابا أتاح له تسجيل 33 هدفا وصناعة 55.

وعلى مستوى البطولات، فحدث ولا حرج.

10 ألقاب للدوري الألماني، و6 ألقاب لكأس ألمانيا و5 ألقاب لكأس السوبر الألماني ولقبين لكأس السوبر الأوروبي بالإضافة للقبين لكأس العالم للأندية.

كما شارك ألابا في بطولة أمم أوروبا عامي 2016 و2020.

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