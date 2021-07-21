رسالة وزير الرياضة للبعثة المصرية في طوكيو 2020

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 13:04

كتب : FilGoal

وزير الرياضة أشرف صبحي فور وصوله لليابان

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة للبعثة المصرية، في أولمبياد طوكيو 2020، فور وصوله للعاصمة اليابانية لمساندة البعثة.

وقال صبحي: "على جميع أفراد البعثة وفى مقدمتهم أبطالنا الرياضيين أن يضعوا نصب أعينهم الدعم والرعاية غير المحدودة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة فخامته كحافز لهم لبذل كل ما يملكون من جهد وعزيمة وإصرار لتحقيق الهدف من المشاركة وهو إسعاد الشعب المصرى وجماهير الرياضة التى تتابع منافساتهم وتنتظر منهم تحقيق مزيد من الإنجازات لتضاف إلى ما حققوه خلال الفترات الماضية فى مختلف البطولات القارية والعالمية التى شاركوا فيها خلال الفترة الماضية".

وأكمل "الرياضة المصرية أصبحت بفضل دعم القيادة السياسية فى مكانة دولية غير مسبوقة سواء بالنظر إلى نتائج أبطالنا الرياضيين وكذلك كواحدة من الدول القوية القادرة على استضافة وتنظيم مختلف البطولات الرياضة القارية والعالمية من خلال امتلاكنا الجاهزية الإدارية والبشرية والفنية والبنية الأساسية الرياضية التى أصبحت تضاهي وتفوق نظيرتها فى الكثير من بلدان العالم

وأردف "فضلا عن الثقة التى تتمتع بها الدولة المصرية لدى جميع المؤسسات الرياضية الدولية والنظر إلينا كأحد أهم القوى الدولية الرياضية المؤثرة فى مسار الرياضة العالمية".

وأضاف "الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصت على توفير جميع المتطلبات الخاصة بالاستعدادات والتدريبات والاحتياجات المالية والإدارية اللازمة للبعثة المصرية قبل مشاركتها فى الألعاب الأولمبية".

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طوكيو 2020
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