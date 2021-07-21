طوكيو 2020 - ملاك: تشرفت باختياري لتمثيل زملائي الرياضيين الذين يستحقون حمل العلم

أعربت هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو، وحاملة علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، عن كامل شعورها بالشرف بسبب تلك اللحظة التاريخية المنتظرة.

وكتبت ملاك، الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عبر فيسبوك: "منذ 5 سنوات، فوجئت باختيارى من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لحمل علم مصر فى ختام أولمبياد ريو دى جانيرو في شرف لم أتوقعه أو أفكر فيه".

وأكملت "وفي يوم وقفة عرفة علمت باختيارى لحمل علم مصر فى حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بالاشتراك مع البطل الاوليمبى علاء أبو القاسم، الفضل والعزة اولا واخيرا من عند الله، تشرفت باختيارى لتمثيل بلدى وزملائي من الرياضيين الأبرز فى إفريقيا والعالم، كثير منهم يستحقون شرف حمل العلم وإن لم يقع الاختيار عليهم هذه المرة في أكبر محفل رياضي في التاريخ".

وأتمت "أود أن أشكر كل من وقف بجانبي لكي أصل لتلك اللحظة، فريقي ومدربيني ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد التايكوندو والبنك الأهلي المصري وروابط الرياضية. يارب التوفيق لنا جميعا فى رفع علم بلدنا وتشريفها وإننا نكون عند حسن ظن ملايين المصريين".

ويحمل الثنائي، هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية ريو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح حامل فضية لندن 2012، علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد تلك المرة الأولى، التي يحمل فيها ثنائي علم مصر، في تاريخ مشاركات البلاد في الدورات الأولمبية.

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طالع أجندة كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو من هنا